Lanzan plan de desarrollo para México y países de Centroamérica

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó a los países de Centroamérica y México quitar subsidios –principalmente a los combustibles–, elevar la recaudación fiscal, y mejorar el gasto público para fomentar el desarrollo en la región y evitar la migración forzada.

Ayer, el gobierno de México anunció que, para realizar el plan de desarrollo en la región, que se impulsa desde la oficina del mandatario Andrés Manuel López Obrador, se necesitará una inversión de 10 mil millones de dólares anuales que tendrán que recaudar entre los países involucrados, además de la comunidad internacional.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que “hay un esfuerzo que tenemos que hacer cada país y hay un esfuerzo que vamos a buscar de la comunidad internacional, en primer lugar de los países que conformamos la región de Norteamérica, pero vamos a invitar a otros países del mundo, entre otros Japón, por ejemplo, cuyo banco de desarrollo ha participado mucho en Centroamérica y en México, así como la Agencia Internacional de Desarrollo de Cooperación de Japón”.

Uno de los compromisos iniciales –de acuerdo con fuentes de la SRE– es que Alemania aporte 80 millones de euros en una primera etapa.

Según el Plan de Desarrollo Integral, presentado ayer por la Cepal, en Palacio Nacional, en el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala y México su promedio de inversión pública es muy pequeño comparado con el de inversión privada; es, al menos, tres veces menor.

“Resulta pertinente revisar la estructura de subsidios (principalmente a los combustibles) e incentivos y reorientarlos hacia la promoción de la inversión y los gastos sociales esenciales. Además de los desafíos fiscales, es necesario aplicar una política macroeconómica renovada, que incluya una política monetaria y cambiaria entre cuyos objetivos se encuentre favorecer el empleo, en lugar de únicamente combatir la inflación”.

En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, detalló que “la estimación que presenta la Cepal de aumento de inversión para cerrar la brecha es que tenemos que llegar a 25 por ciento como meta en términos de inversión de Producto Interno Bruto. Eso implica inversiones de alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Y esa cifra la estamos proyectando para toda la década, es decir, la década de los 20 además de este año, 2019 y llegar a 2030 con una situación totalmente distinta; es integrar a la región y darle potencial de crecimiento económico”.

Entre las inversiones que también plantea la Comisión como propuestas son: una terminal de gas natural en el Puerto Cortés de Honduras; Interconexión del Sistema Eléctrico mexicano al centroamericano; mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre México y Guatemala; conectividad ferroviaria entre países del norte de Centroamérica, y la construcción de un gasoducto entre el sur de México y América Central.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de Estados Unidos y dijo que “ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza, no queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de cooperación; queremos cooperación para el desarrollo porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz con justicia y con bienestar (…) Ya se ha avanzado, hay que reconocer que han mostrado los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, interés en escuchar este planteamiento, no se ha descartado; inclusive ya hay hasta un compromiso de inversión para Centroamérica y para México”.

Proyectos de Cepal