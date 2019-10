Lamentable que Tribunal cancelara elección interna de Morena: Mario Delgado

El diputado federal de Morena y aspirante a la dirigencia de ese partido, Mario Delgado, calificó de lamentable la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cancelar el proceso de elección interna del partido por falta de condiciones, y llamó a sus dirigentes a "limpiar el cochinero".

“Nos hubiéramos ahorrado todos estos jaloneos, todos estos desencuentros, todas estas oportunidades que le estamos dando a nuestros adversarios para desprestigiar al movimiento, si se hubiera escuchado al Presidente, se hubiera hecho el tema de las encuestas y electo a la dirigencia nacional y las dirigencias estatales a través de las encuestas, dándole el poder a la gente”, opinó.

Consideró que es muy lamentable que el Tribunal le esté corrigiendo la plana a Morena, cuando en Morena se debería poner ejemplo de prácticas democráticas y transparencia en sus procesos internos.

"Aquí otra vez, otro llamado a los órganos directivos de nuestro partido, a que limpien el cochinero, a que garanticen que haya un proceso transparente, democrático”.

"Hay muchos simpatizantes, hay muchos militantes, sobre todo, que no han podido participar y, para qué nos vamos tan lejos, yo no puedo participar porque se canceló mi asamblea y no hay fecha para reponerla”, agregó..

Dijo que en el proceso no hay comunicación. "Hay grupos que cierran los ojos ante esta realidad y dicen que todo está perfecto. La simulación también es corrupción y no podemos permitir la corrupción en Morena”, dijo Delgado.

Dijo que no es un proceso del que los morenistas puedan sentirse orgullosos por la cantidad de asambleas canceladas por distintas circunstancias y militantes a los que no se les respetan los derechos.

“Entonces, no se vale simular, no se vale hacer como que no pasa nada y que todo está muy bien”, indicó.