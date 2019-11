Oposición acusa 'debilitamiento' de órganos como el INE con Presupuesto 2020

Fuerzas de oposición en el Senado lamentaron que se busque debilitar a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo recorte por mil millones de pesos a su presupuesto “es muy delicado” porque representa una estrategia de control y daño a la democracia.

Para el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, si bien debe ser bienvenida la austeridad, es necesario no poner en riesgo el funcionamiento de instituciones como el INE, la cual es un pilar de la democracia mexicana.

“Muy delicado que se hagan recortes sin explicar los motivos. Parecería más bien un intento de desgaste y parte de la estrategia de control y daño a la democracia.

“Por supuesto que bienvenida la austeridad pero sin poner en riesgo el trabajo y acciones que se tienen que llevar a cabo para proteger la democracia”, dijo.

Para el líder de la bancada de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, es lamentable que se debilite a los órganos autónomos, porque son muy importante como una línea de pesos y contrapesos para cualquier gobierno.

Dio a conocer que la bancada del partido del sol azteca presentará un punto de acuerdo para solicitar al INE un informe detallado de por qué está en riesgo el proceso electoral del 2021 con este recorte presupuestal.

“Es lamentable que se debilite a los órganos autónomos, es muy importante como una línea de pesos y contrapesos para el gobierno, para el que sea, no para este gobierno, para el gobierno que sea, encontrar la fortaleza en los órganos autónomos, no estamos hablando de gastos excesivos, estamos hablando de -con un control de austeridad- poder cumplir con la labor, vamos a ver qué dice el presidente del INE, qué es lo que él plantea ya con el análisis presupuestal y sólo esperamos que no se quede corto en la tarea que tiene que desempeñar”, dijo.

No hay riesgo: Monreal

Para el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, con el recorte al INE no se pone en riesgo la democracia, ya que "se va a gastar menos en elecciones, se va a gastar menos en conflictos, se va a gastar menos en diferendos y en controversias de tipo electoral en el Tribunal".

Monreal detalló que se va a acudir menos al Tribunal, "tendrá menos trabajo el Tribunal y los órganos electorales, porque el Presidente de la República ha ofrecido ya, no habrá manejo indebido de recursos del Gobierno Federal, no se meterá el Gobierno a las elecciones y todos los actores políticos tenemos que tener cuidado, porque ahora los delitos electorales están elevados a delito grave".

“Así es que puede ser prisión oficiosa para todo aquél que vulnere el sufragio o genere condiciones de compra de votos, reparto de despensas, promesas incumplidas o violaciones a la Ley Electoral. Entonces, todo mundo tiene que cuidarse”, consideró.