El estudio sobre 36 posibles civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea y otras notas para que te olvides del COVID-19

Las buenas nuevas de este martes incluyen un estudio que dice que podría haber más de 30 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, la victoria del Bayern Munich frente al Werder Bremen para lograr su octavo título de la Bundesliga y un nuevo autocinema en Teotihuacán.

Más de 30 civilizaciones inteligentes nos acompañarían en nuestra galaxia, según estudio

¿Hay vida extraterrestre? ¿Qué hay más allá de la Tierra? Son algunas de la pregunta que la ciencia aún no ha resuelto y que durante cientos de años ha estado presente en campos como la astronomía o la física.

Investigadores en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, han profundizado en la pregunta para llegar a una aseveración que no solo abarca la vida en otros planetas, sino civilizaciones inteligentes como en la Tierra.

El estudio The Astrobiological Copernican Weak and Strong Limits for Intelligent Life, publicado en la revista 'The Astrophysical Journal', revela que podría haber al menos 36 civilizaciones inteligentes activas en nuestra galaxia (la Vía Láctea).

Esta aseveración se basa en el número de planetas que hay en la galaxia, en si se encuentran en la zona habitable (ni tan cerca ni tan lejos de su Sol para poder albergar vida), en que sean lugares rocosos como la Tierra y el tiempo que tendría que pasar para el desarrollo de una civilización inteligente.

AP

Bayern Munich se corona campeón de la Bundesliga

El Bayern Munich atrapó su octavo título consecutivo de la Bundesliga con dos partidos de anticipación, tras vencer el martes 1-0 al Werder Bremen gracias a un gol de Robert Lewandowski.

La victoria bajo la lluvia y sin aficionados en Bremen desató una celebración más bien apagada y extraña por parte de los jugadores del Bayern, quienes se pusieron camisetas conmemorativas de la coronación y entonaron cánticos, dedicados a sus seguidores.

El triunfo dejó al Bayern con una diferencia de 10 puntos sobre su perseguidor inmediato Borussia Dortmund, que solo podrá cosechar nueve puntos en los tres partidos que le quedan por disputar.

Cuartoscuro / Archivo

Habrá un autocinema en las Pirámides de Teotihuacán

A partir del próximo 17 de julio abrirá LUNA Autocine en Teotihuacán para llenar de experiencias cinematográficas este lugar prehispánico.

"LUNA Autocine es un proyecto creado por cineastas apasionados por el cine. Creemos que el cine es toda una experiencia con sus propios rituales que pueden ser aún más emocionantes. Tomamos algo del pasado, lo interpretamos y creamos algo innovador", señalan los creadores.

Las primeras funciones son:

Viernes 17

20:00 - Un Monstruo Viene a Verme.

22:30 - Donde Viven Los Monstruos.

Sábado 18

20:00 - Amélie.

22:30 - Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

El precio es de 180 pesos (más cargos) por auto con hasta 5 personas.

Warner Bros Pictures vía AP

Warner Bros hará gran evento virtual para fans de DC Comics

La Comic-Con se canceló este año, pero Warner Bros. congregará a las más grandes figuras del universo DC Comics en un evento virtual de 24 horas.

El estudio anunció este martes que el DC FanDome será el 22 de agosto a partir de las 10 a.m. hora de Los Ángeles (8:00 horas de la CDMX). El encuentro incluirá anuncios sobre el talento y se revelará nuevo contenido de WB para juegos, comics, cine y televisión.

Las conferencias virtuales contarán con el elenco y creadores de películas de DC como The Batman, Black Adam y Wonder Woman 1984. También resaltarán a elencos de series de TV como The Flash, Stargirl y Black Lightning.

El contenido estará disponible en 10 idiomas.

Con información de AP