La riqueza, a diferencia de las pandemias, no es contagiosa: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que actualmente se apoya a las personas con bajos recursos, porque la riqueza no es contagiosa.

"¿Qué se hacía cuando había una crisis económica? ¿Qué se sigue haciendo? Se apoyaba arriba, siempre, a las grandes corporaciones, a los bancos. Y no permeaba, no bajaba, porque la riqueza, a diferencia de las pandemias, no es contagiosa", apuntó en su conferencia matutina desde Coahuila.

López Obrador señaló que su administración ha optado por aplicar una nueva estrategia que ya está dando resultado, una 'vacuna' ante la crisis.

"Es una vacuna contra la crisis económica, una vacuna que vamos a patentar, nueva", dijo.

Esta 'dosis' se aplica en México aún en contra de la opinión de muchos, aseguró el presidente, pues se ha decidido ayudar de abajo hacia arriba, entregando directamente a la gente los apoyos.