La relación entre AMLO y Trump puede mejorar tras reunirse por primera vez

La relación entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, respectivamente, puede mejorar tras la reunión de esta semana en Washington, indicó Rafael Fernández de Castro, director de The Center for U.S.-Mexican Studies (USMEXUCSD).

"Las reuniones sirven para incrementar la credibilidad, la confianza personal y es muy importante porque en esta relación (México-EU) siempre va a haber fricciones y es muy importante poderle hablar por teléfono (al presidente de EU), ya que lo conoces y hacer la conexión", detalló el experto en entrevista con Adela Micha para el programa En EF Y Por Adela.

Esto, de acuerdo con la experiencia que tuvo cuando trabajó para el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Calderón lo hacía al revés, yo me acuerdo mucho la primera reunión con Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado, ella vino a los tres o cuatro meses de inaugurarse como secretaria de Estado, llegó a Los Pinos y hubo una reunión con comitivas como de hora y cuarto, y al final (Calderón) le dijo a la secretaria '¿me puede acompañar a mi despacho para tener una reunión usted y yo solos?". No sé qué hablaron porque Felipe no es de soltar esas cosas, pero después de esa reunión ambos se tuvieron mucho más confianza que la que tenían antes",

"Felipe Calderón le sacó un gran jugo a la reunión con Barack Obama. La anécdota es muy bonita, cuando salió después de la reunión nos dijo a Carlos Rico, que en paz descanse, y a mi, que lo estábamos preparando para la entrevista de prensa, nos dijo 'Rafa, Carlos, ¿saben qué descubrí con Barack Obama? Descubrimos que los dos somos zurdos, que los dos estudiamos Derecho, que los dos estudiamos en Harvard y que los dos tenemos unas esposas más altas que nosotros y más cabronas'", relató el especialista.

El miércoles, el presidente de México afirmó durante su encuentro con Trump que en lo que va de su gobierno, México ha recibido comprensión y respeto por parte de su homólogo de EU.

"Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido comprensión y respeto", señaló desde la Casa Blanca.

AMLO remarcó que "algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento, afortunadamente ese 'mal augurio' no se cumplió".

El presidente de México señaló que aceptó realizar el viaje a Estados Unidos como una muestra de agradecimiento al mandatario estadounidense.