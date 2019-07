La Policía Federal no quiere participar en la farsa de Guardia Nacional con mando civil: vocero

La Policía Federal no quiere participar en la farsa de Guardia Nacional con mando civil, opinó este miércoles Luis Javier Sánchez Castellanos, de la división de fuerzas federales de la Policía Federal.

"Nosotros no queremos participar en esta farsa, francamente es una farsa, es un engaño a la ciudadanía", criticó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Perdón por la expresión, pero el presidente se pasó por el arco del triunfo al Congreso, todos los mandos (de la Guardia Nacional) son militares, todos son militares", agregó.

Este miércoles más temprano, un grupo de policías federales protestaron afuera de las instalaciones del Centro de Mando, ubicado en Iztapalapa, rechazando su incorporación a la Guardia Nacional sin liquidación y en demanda de apoyos.

Pese a la mesa de diálogo que se realizó con autoridades federales, no se logró ningún acuerdo que permitiera concluir la manifestación.

Sánchez Castellanos consideró también que la Ley de la Guardia Nacional no respeta los derechos humanos de los policías federales ni garantiza que estos conservarán su antigüedad laboral, grados y jerarquías.

"Necesitamos saber que nuestros derechos laborales adquiridos van a ser respetados, la Ley de La Guardia Nacional no nos da esa certeza, no se toca (ese tema), no nos han dicho nada", consideró.

"Respecto al grado, la Ley de la Guardia Nacional establece que para los integrantes de la Sedena y la Semar que pasan a Guardia Nacional se les respeta grado y jerarquía, y en la Policía Federal ni siquiera nos menciona", explicó.

Detalló que algunos de sus compañeros, al pasar a la Guardia Nacional, no cuentan con vivienda, tampoco alimentación ni uniformes.

"El respeto a los derechos humanos incluye el alojamiento, los alimentos adecuados y los uniformes. En algunos lugares se ha dado el caso de que algunos compañeros tienen que improvisar su alojamiento, quedarse en casas de cartón con sus impermeables, improvisar paredes. Esto es realmente grave", argumentó

Los inconformes anunciaron este miércoles más temprano que la protesta permanecerá por tiempo indefinido, incluso la calificaron de paro nacional, además, se prepararon ante un eventual intento del Gobierno por desalojarlos del lugar. La autoridad negó dicha versión y se dijo abierta al diálogo.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, dijo este miércoles en un video difundido en sus redes sociales, que la Policía Federal es un cuerpo de seguridad que se creó hace 20 años y se echó a perder en anteriores administraciones.

El mandatario nacional añadió que estos elementos tienen derecho a manifestarse, pero que no ve causa justa en sus reclamos.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, aseguró también que el Gobierno federal no está pidiendo la renuncia de ningún elemento de la Policía Federal para su posterior integración a la Guardia Nacional.