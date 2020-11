La oposición acusa, ‘en dos años de 4T, ni agenda ni resultados’

Dirigentes partidistas, líderes parlamentarios y legisladores de oposición evaluaron que, a dos años de gobierno, los saldos de la 4T sólo muestran que carece de agendas, de resultados y que su sello es resistirse a cumplir la ley.

En cambio, para el líder nacional de Morena, Mario Delgado, a dos años de gobierno, hoy “los ciudadanos saben muy bien lo que supone el proyecto de transformación nacional que encabeza el presidente López Obrador y Morena: votar por Morena es votar por la regeneración de la vida pública, la austeridad y aumentar la justicia social”.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, criticó que “llegamos a dos años de desgobierno donde el desastre es colosal y los retrocesos no tienen precedentes. Tan es así que México se encuentra inmerso en varias crisis: económica, de salud, seguridad y social”. El actual gobierno “se ha caracterizado no sólo por incompetente, sino por autoritario”.

Diputados del PAN, PRI y PRD coinciden en que el “verdadero combate a la corrupción” es el principal pendiente del gobierno.

Según el PRI, “el combate a la corrupción no se da con buenas intenciones, no se da con discursos, se da con hechos y es bien importante que podamos alertar por todas las vías”, comentó la diputada Ana Lilia Herrera. “Necesitamos medidas que erradiquen la corrupción y éste no es un propósito sólo del actual gobierno; quienes tenemos la representación del pueblo debemos concretar acciones y medidas”, sostuvo.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, opinó que el combate a la corrupción sigue pendiente, porque “debe concretarse a profundidad y con amplitud a través de leyes que regulen la obra pública, la infraestructura, las compras y no simulaciones”.

Consideró que el gobierno carece de agendas y de diálogo con el país, porque en dos años sólo se ha reunido una vez con los legisladores de oposición, nunca se ha reunido con los alcaldes y con los gobernadores se resiste a dialogar, para construir y fortalecer el pacto federal.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, comentó que, en dos años, el Presidente “sólo ha logrado el encono del país con descalificaciones a sus adversarios y a la oposición, y persiste en violar la ley para beneficiar a su partido con recursos para sus programas clientelares”.

