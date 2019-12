La Navidad llegó a la CDMX: 'iluminan' el Zócalo con seis mil focos LED

Los edificios del Zócalo capitalino se iluminaron este lunes con seis mil lámparas y 23 mil 400 nodos LED.

Lo anterior como parte del decorado navideño coordinado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En la Avenida 20 de noviembre esquina con Plaza de la Constitución, donde se ubicó una estrella monumental de alumbrado navideño, se realizó una cuenta regresiva del tres al cero en medio de los aplausos de todos los presentes para iluminar de colores los edificios contiguos.

El nuevo edificio de Gobierno y el Virreinal fueron adornados con velas rodeadas de flores de nochebuena, estrellas, esferas y otros elementos navideños que se inundaron de luz luego de que Sheinbaum activó el botón.

En pantallas colocadas en la Calle 16 de Septiembre y en la Plaza del Empedradillo, lucen imágenes de velas, campanas, esferas, un árbol de Navidad y un nacimiento, así como diferentes mensajes para desear Feliz Navidad a los visitantes.

La jefa del Gobierno capitalino adelantó que en dos días se darán a conocer las actividades en El Zócalo y en todo el Centro Histórico, entre ellos la pista de hielo ecológica y los coros de niños.

También pidió un aplauso para los trabajadores de servicios urbanos, porque dijo que sin ellos no sólo no se mantendría limpia la cuidad, sino que no se podría disfrutar esta iluminación.

Para el montaje del decorado se usaron seis mil focos LED de 0.5 watts, seis mil metros de manguera luminosa de múltiples colores, cinco mil metros de festón y seis mil metros de escarcha multicolor.

Además de dos toneladas de varilla, 1.5 toneladas de alambrón y dos mil metros de cable de diferentes calibres, 23 mil 400 nodos de LED conforman las dos pantallas donde lucirán diversas imágenes alusivas a las fiestas.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina destacó que el material empleado para el armado de los conjuntos luminosos se recuperó del utilizado en años anteriores, es 100 por ciento reciclado, por lo que este año no se invirtió recurso público para adornar.

En las actividades participaron 110 trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, quienes realizaron el diseño, armado y montaje de los mosaicos luminosos.

Luego del encendido del decorado navideño, Claudia Sheinbaum se tomó fotografías con varias familias y personas que se lo solicitaron.