La mujer es el motor de la 4T: Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, comentó este lunes que dicha entidad la patria es primero y la mujer es motor de la Cuarta Transformación.

"Hoy, que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derecho de la mujer. Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T", indicó en su cuenta de Twitter.

Hoy, que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer.



Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T.



Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado, México y todo el mundo.



¡Que vivan las mujeres! — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) March 8, 2021

También expresó su respeto hacia las mujeres del país y el mundo.

Salgado Macedonio enfrenta acusaciones de violación. Las acusaciones contra el aspirante a la gubernatura son graves. Una mujer contó que la agredió en su hogar en 1998, cuando tenía 17 años y estaba interesada en la política. Otra narró que en 2016 la drogó antes de violarla y golpearla con un cinturón, cuando era empleada del periódico que dirigía. Afirmó que Salgado dijo que le había tomado fotos y que las usaría si no se quedaba callada. La oficina del fiscal general de Guerrero señaló que está revisando el caso más reciente.

El pasado 2 de marzo, Basilia Castañeda Maciel publicó un video en el que informó que buscó protección internacional para ella y su familia, así como para sus abogadas, debido a que los líderes de Morena promueven un ambiente de odio en su contra.

"El fundador del partido de Morena (el presidente Andrés Manuel López Obrador), del cual también yo soy fundadora, el señor presidente dice que me manipulan, que me usan para otros intereses (...) Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños, da vergüenza hasta donde simpatizantes y militantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos", apuntó.

Ante las acusaciones, mujeres militantes y simpatizantes de Morena, así como colectivas feministas y mujeres independientes han pedido que se retire su candidatura y se investiguen los casos para brindar justicia a las víctimas.

Con información de Bloomberg.

Te recomendamos

Félix Salgado y sus señalamientos por abuso sexual: la 'gota que derramó el vaso' para dividir a Morena

Sin candidato, desorganizados y sin medidas sanitarias, Morena arranca campaña en Guerrero

Diputadas de Morena van vs. Félix Salgado con iniciativa para apoyar a víctimas de violación