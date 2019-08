La mejor campaña es trabajar, asegura Yeidckol Polevnsky

TAMPICO.- La secretaria general en funciones de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró este martes que cuando alguien anda haciendo precampaña o campaña, es que están tratando que los conozcan quien no los conoce y validar que hacen lo que no han hecho.

“Yo no hago campaña ni precampaña, todo eso lo hacen otros, no yo; si revisan nuestros estatutos, se darán cuenta que no existen ni precampañas ni campañas, somos un partido diferente, cuál es la mejor campaña, trabajar”, dijo Polevnsky durante su visita a Tamaulipas.

Al acudir al informe de actividades de los senadores Américo Villarreal y Guadalupe Covarrubias, negó que existan diferencias con Ricardo Monreal, y señaló que éstas sólo existen en el imaginario de muchos que les gustaría una ruptura.

“Ayer ya me casaban y me divorciaban con el senador Monreal, ojalá la nota no salga de aquí porque si no, su esposa es la que va a romper, pero conmigo”, dijo Polevnsky Gurwitz.

Luego de reunirse con los diez diputados electos de Morena en Tamaulipas, les recordó que representan a un partido y no a iniciativas personales, “son representantes de un partido que es el más grande de México y además es el partido del presidente de la República, lo que nos obliga a tener una conducta ejemplar”.

Al ser cuestionada sobre un posible acercamiento con el gobernador del estado, aclaró que se trata de una mentira, “quien haya dicho eso es un farsante, alguien de muy baja calaña, yo no conozco al gobernador de Tamaulipas”, señaló.

Por último, al hablar del partido político que están formando los perredistas, señaló que no tiene futuro, “Futuro 21 no tiene futuro, porque lo que han planteado es que se están poniendo de acuerdo, nada más en contra del presidente, no se han dado cuenta que muchos de los que están allí vienen del mismo partido que venía el presidente”.

Lamentó que a ese grupo se uniera José Ramón Narro Robles, “no se qué anda haciendo allí, revolviéndose con personajes siniestros”, señaló.