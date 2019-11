La locomotora 'Petra' y más de 2 mil jinetes protagonizarán desfile conmemorativo por la Revolución

Más de 2 mil 700 jinetes, así como la locomotora 'Petra', participarán en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, anunció este martes Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El funcionario, quien es titular de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, señaló que este evento se celebrará el próximo miércoles 20 de noviembre, a pesar de que es día hábil.

"Ese día no será día inhábil, no se modifica el calendario, continúa como se aprobó, pero el miércoles procuraremos informar para que se sepa por dónde va a llevarse a cabo el desfile. Esta representación no va a afectar el tráfico o lo menos posible, dando informes en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México", detalló.

El desfile arrancará en el Zócalo de la Ciudad de México, para después continuar por la calle 5 de mayo, para después incorporarse a Paseo de la Reforma y concluir en Campo Marte.

El evento arrancará a las 12:00 horas y se prevé que concluya dos horas después, dijo Robledo.

2 mil 700 jinetes del Ejército y de agrupaciones civiles ecuestres recorrerán las calles de la capital del país y representarán a agrupaciones características de esta época, como la División del Norte de Pancho Villa.

Sin embargo, los eventos conmemorativos comenzarán a partir de las 11:00 horas, con una representación en la que participarán mil 130 artistas que estarán caracterizados con indumentaria y artefactos propios de la época y recrearán pasajes de la Revolución Mexicana.

El evento se realizará en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a donde será llevada 'Petra', una locomotora de más de 66 toneladas de peso y que fue nombrada en honor a Petra Herrera, quien lideró una brigada de mujeres que colaboró en la toma de Torreón durante la Revolución.