La Cuarta Transformación 'low cost' de López Obrador

A principios de julio, cuando el recuento de casos de COVID-19 en México alcanzó récords diarios, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a un ala casi vacía del Palacio Nacional, con su gabinete en varios asientos separados en el salón con columnas.

El discurso socialmente distanciado fue un marcado contraste con los eventos que marcó dos años antes, cuando decenas de miles de personas se congregaron en el Zócalo, una de las plazas más grandes de América Latina, para celebrar la aplastante victoria electoral del primer presidente de izquierda del país en décadas.

Para López Obrador, las circunstancias eran diferentes pero el mensaje era el mismo: nada lo desviará de su misión de transformar México.

El mandatario es cuestionado en todos los frentes, pero en todo caso, la adversidad ha reforzado sus ideas profundamente arraigadas, desde la absoluta necesidad de austeridad hasta una desconfianza en el sistema "conservador" y una fe inquebrantable en el petróleo.

En realidad, tanto ha cambiado desde que López Obrador asumió el cargo a fines de 2018 que su objetivo de rehacer el país les parece a sus críticos una distracción peligrosa cuando México tiene la cuarta cifra más alta de muertos por coronavirus del mundo y enfrenta su mayor recesión económica en casi un siglo.

Los asesinatos están escalando desde un récord el año pasado, mientras que el público no está convencido de sus esfuerzos contra la corrupción, y las acusaciones llegan hasta Pío López Obrador, hermano del mandatario.

Pero aún así, AMLO no está dispuesto a cambiar.

Un exalto funcionario del Gobierno comparó al presidente con una banda de rock & roll envejecida que ha estado tocando los mismos 20 éxitos durante décadas; se niega a agregar material nuevo porque la gente conoce y ama los estribillos familiares.

“López Obrador es terco, se acerca a la cabeza de toro”, dijo Julio Hernández López, un escritor y abogado que se ha reunido con el político durante años durante una carrera periodística que incluyó ayudar a fundar el periódico La Jornada.

Con más de 75 mil muertes por el coronavirus y 10.7 millones de personas que se prevé que caigan en la pobreza extrema como resultado de las dificultades económicas, la pregunta es cuánto tiempo puede durar esa posición.

El presidente sigue siendo popular. Sin embargo, su índice de aprobación ha caído en los últimos meses y se enfrenta a elecciones de mitad de mandato el próximo año, que está enmarcando como un referéndum sobre sí mismo.

Es probable que su decisión de comprometer fondos mínimos para combatir las consecuencias económicas del virus dé forma a esa 'carrera'.

Mientras los legisladores estadounidenses deliberan cuánto estímulo agregar a los 3 billones de dólares ya aprobados, en México AMLO ha rechazado rotundamente contraer más deuda, ni para rescatar empresas ni para aumentar significativamente las transferencias a los pobres y desempleados.

Cuando aceptó gastar, fue destinado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en un intento por devolver al gigante petrolero a su antigua gloria.

Ha optado por un modesto programa de préstamos para pequeñas empresas por un total de alrededor de mil 200 millones de pesos hasta la fecha, mientras que financia proyectos favoritos que, según él, crearán empleos, incluida la construcción de 2 mil 700 sucursales locales del Banco del Bienestar, el Tren Maya y la realización de la refinería de Dos Bocas.

Es una receta para la recuperación que presenta, al estilo de Trump, como digna de elogio universal.

“Espero que el caso mexicano al final sea un ejemplo”, comentó el 27 de agosto.

No todo el mundo está de acuerdo. The Society for the Study of Economic Equality concluyó en un documento de agosto que expandir la asistencia social en países como Brasil y Argentina tendrá un impacto significativo, pero los esfuerzos de México no harán nada para reducir la pobreza causada por el virus.

Fuente: Bloomberg

Para algunos, la renuencia de López Obrador a gastar pone un signo de interrogación sobre sus ideología. Sin embargo, es parte de su relación personal con la riqueza; ha evitado los lujos toda su vida y nunca ha tenido una tarjeta de crédito a su nombre.

Su filosofía política fue moldeada por el desastroso default de la deuda de 1982 que llevó la inflación al 115 por ciento y la 'Crisis del Tequila' de 1994, cuando una repentina devaluación del peso hizo que los inversionistas huyeran de México, provocando una recesión y alimentando la pobreza.

Estas crisis paralelas obsesionaron a López Obrador en los primeros años de su carrera, y eso es clave para comprender su frugalidad ahora, señaló Gerardo Esquivel, quien comenzó a diseñar el plan de gastos de AMLO después de las elecciones de 2018 antes de unirse a la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

"Es parte de su yo más verdadero", aseguró en una entrevista.

Es esa ideología austera lo que realmente distingue al mandatario: está tratando de transformar su país a bajo precio.

Su reducción de costos se extiende a acabar con los principales puestos de la administración como el subsecretario de Minería e "invitar" a funcionarios del Gobierno a donar voluntariamente parte de sus salarios a las arcas públicas. Incluso ha atraído comparaciones con Ronald Reagan y Margaret Thatcher por su entusiasmo por recortar costos.

AMLO está impulsado por una aguda conciencia de que “la deuda ha generado muchos problemas en el país”, explicó Esquivel. "Para él, la deuda es el símbolo de lo que otros hicieron mal".

Hijo de dueños de tiendas de telas en Macuspana, Tabasco, AMLO se inició en la política como activista por los derechos indígenas. Habla regularmente de su admiración por Benito Juárez, el primer presidente de origen indígena que gobernó México durante la turbulenta segunda mitad del siglo XIX.

En esos primeros días, López Obrador y sus hermanos caminaban por las calles con un megáfono para llamar a la gente para que marchara con ellos, reuniendo cinco o diez seguidores a la vez, según el escritor Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero. Irónicamente, uno de sus primeros conflictos políticos involucró un presupuesto. Como líder local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trató de supervisar el gasto entre los alcaldes de Tabasco, y lo rechazaron.

Hoy, el presidente divide al mundo en "liberales", reformadores como él y "conservadores" corruptos, que buscan frustrar el cambio. Puede basarse en su experiencia personal: al perder su candidatura a gobernador de Tabasco en 1994, los reguladores encontraron evidencia de discrepancias en los colegios electorales, por lo que dirigió una caravana de manifestantes a la Ciudad de México, donde se apoderaron del Zócalo, lo que ayudó a forzar la renuncia entonces secretario de Gobernación.

AMLO “crece políticamente a través del conflicto”, expuso Hernández López. "Le gusta luchar por sus ideas".

López Obrador finalmente logró una victoria electoral en 2000, cuando se convirtió en jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Seis años después buscó la Presidencia y reclamó fraude cuando perdió ante Felipe Calderón por menos de un punto porcentual. Hasta el día de hoy, el mandatario sostiene que hubo fraude.

López Obrador habla de llevar a México de regreso a la promesa revolucionaria de fines del siglo XIX. En cambio, una pandemia del siglo XXI expuso las debilidades del país.

A pesar de detectar la amenaza temprano, el coronavirus conmocionó a México debido a una combinación de infraestructura de salud deficiente con décadas de financiación insuficiente, políticas inconsistentes y la dificultad de implementar cierres cuando aproximadamente la mitad de la población necesita trabajar para comer todos los días.

La escasez de camas y equipos preocupó a AMLO, especialmente después de que vio el desbordamiento de hospitales en Italia y España, según un funcionario público que pidió no ser identificado al discutir el manejo de la crisis por parte del Gobierno. La principal respuesta política fue equipar los hospitales, contratar a más de 45 mil médicos y buscar ventiladores en todo el mundo.

El gasto en salud aún cayó en el primer semestre. Incluso ahora, las muertes por virus se cuentan por cientos cada día, y los datos oficiales pueden subestimar seriamente el número de víctimas. México tiene la tasa de pruebas per cápita más baja entre los países de la OCDE.

En el interior del Palacio Nacional, donde López Obrador tiene su residencia como lo hizo el conquistador Hernán Cortés casi 500 años antes que él, la pandemia tuvo un impacto visible en el presidente.

La incapacidad durante el encierro para cruzar el país reuniéndose con la gente como lo había hecho durante décadas puso 'en jaque' a AMLO, según personas con conocimiento de sus actividades.

Su negativa a usar el avión presidencial, un Boeing 787 Dreamliner que ha estado tratando de vender desde su primer día en el cargo, solo se sumó a sus limitaciones.

Tan pronto como pudo, el presidente hizo un viaje por carretera de 2 mil 574 kilómetros para reunirse con la población, mientras se negaba a usar cubrebocas. De hecho, fue visto usando barbijo solo una vez, cuando viajó para visitar a Donald Trump en Washington en julio. Tomó un vuelo de Delta Airlines que hizo escala en Atlanta.

“Es la parte inferior de la pirámide lo que le preocupa y donde basa su poder y su capacidad para atraer votos”, comentó en un comunicado Lorenzo Meyer, historiador e intelectual, cuyo hijo es parte del gabinete de AMLO.

“Ese México, que no cambió durante mucho tiempo, explica en buena parte el hecho de que él no cambia mucho su proyecto, a pesar de que el mundo exterior sube y baja”, indicó.

López Obrador puede señalar éxitos por la forma en la que protege las arcas públicas. Presionar a las autoridades fiscales para que jueguen duro con las grandes empresas ha generado más de mil millones de dólares en acuerdos con corporaciones como Walmart de México y Fomento Económico Mexicano SAB.

Hay una lógica en su postura, ya que cualquier cambio del camino de la prudencia fiscal molestaría a los inversionistas, según Rogelio Ramírez de la O, el jefe del equipo económico de López Obrador durante la campaña presidencial de 2006.

“El margen de tolerancia para un Gobierno de izquierda en los mercados internacionales no es el mismo que la tolerancia otorgada a un Gobierno de centro derecha”, expuso Ramírez.

México se ha abstenido de estímulos fiscales porque necesita todo el dinero disponible para llevar a cabo sus programas sociales y para la inversión pública, ya que “estos tendrán mejores y más inmediatos resultados para reactivar la economía” y generar empleos, respondió la oficina de prensa del presidente. a las preguntas.

El índice de aprobación del presidente sigue siendo alto en 59 por ciento en agosto, aunque por debajo del 71 por ciento de enero, según Alejandro Moreno, encuestador del diario El Financiero.

Sin embargo, algunas señales de advertencia 'parpadean' en rojo. La misma encuesta encontró que el 61 por ciento de los votantes considera que el manejo de la economía por parte del presidente es malo o muy malo, el 59 por ciento dice lo mismo sobre su estrategia de seguridad y el 50 por ciento desaprueba su lucha contra la corrupción, su principal convocatoria antes de la legislatura de 2021 y elecciones para gobernador.

Aún así, la disposición de AMLO para mantenerse firme es indiscutible. En abril, se negó a firmar un acuerdo histórico de la OPEP + para reducir la producción de petróleo, el único obstáculo entre 22 naciones, ya que los recortes trastornaron sus planes para Pemex. La Casa Blanca intervino para tratar de suavizar las cosas.

El 15 de septiembre, el presidente estuvo nuevamente en el Zócalo para la tradicional conmemoración de El Grito. La pandemia hizo que el público estuviera ausente.

López Obrador, sin embargo, ya estaba planeando su próxima pelea: ese día anunció un referéndum sobre si juzgar a los expresidentes de México por corrupción.

“Conservadores, prepárense; opositores, prepárense, porque no vamos a pedir tregua”, declaró el domingo en Veracruz. "Ni un solo paso atrás".

