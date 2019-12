La corrupción se ataca con SNA fuerte, no con ‘chivos expiatorios’: México Evalúa

No es con chivos expiatorios y “congelando y descongelando” cuentas como se va a llevar a los corruptos a la justicia, sino mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para que cuenten con la capacidad de desmantelar redes de corrupción de principio a fin, advierte la directora general de México Evalúa, Edna Jaime.

En entrevista con El Financiero considera que, para consolidar la construcción del SNA, es necesario que el Senado nombre a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, elija a los integrantes de la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción e impulse reformas a la Ley de Obra Pública, con el objetivo de cerrar los espacios a la corrupción.

“Yo no veo mucho enfoque en fortalecer instituciones, que yo creo que es el remedio para nuestra corrupción. Le pongo un ejemplo: ¿cómo vamos a querer que una Fiscalía Anticorrupción que tiene tres ministerios públicos, que realmente tiene pocos recursos materiales y humanos, y pocas capacidades, pueda desmantelar redes criminales en este país?”, cuestiona.

Y Jaime agrega: “Tenemos con mucha actividad al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (Santiago Nieto), que congela y descongela cuentas; eso no es llevar a los corruptos a la justicia; eso es un primer paso: la detección de operaciones irregulares, que deben ser investigadas, que se debe hacer un caso y se debe presentar a la justicia, no solamente el chivo expiatorio, eso lo hemos tenido toda la vida. Aquí lo que necesitaríamos es desmantelar redes de principio a fin. Eso nos va a cambiar”.

- ¿Considera que hay un combate real a la corrupción de parte del gobierno?

- Si usted me pregunta si estoy viendo que estamos trabajando en esta dirección: no. Creo que el Presidente es una persona honesta que quisiera que su equipo fuera honesto, pero imagínese un aparato burocrático del tamaño del gobierno federal haciendo actividades cotidianas sin buenos controles. El ejemplo del Presidente puede ser muy poderoso, pero si no hay controles y si no hay una amenaza creíble de sanción, pues es muy difícil disuadir el comportamiento irregular.

Edna Jaime considera que es “muy grave” que el Senado no haya nombrado aún a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que representa una pieza importante para completar el SNA.

“No se puede proceder a sancionar actos, faltas administrativas graves. ¿Cómo vamos a poder combatir la corrupción si una falta administrativa grave asociada con corrupción si no tenemos este órgano que sanciona?”, pregunta.