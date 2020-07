La ASF retrasa la entrega de la primera parte de la Cuenta Pública 2019 por COVID-19

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este martes que retrasará la entrega de la Cuenta Pública de 2019 debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.

"Particularmente en el caso del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, por parte de la ASF, la emergencia sanitaria y las estrategias para su atención, han derivado la suspensión de los actos formales inherentes a dicho proceso", detalló la institución en un comunicado.

" Si bien el proceso de fiscalización del gasto federalizado ha continuado su realización en el marco de la nueva realidad de actuación para la ASF, con el apoyo de las tecnologías de la información, la limitante jurídica para formalizar las actividades inherentes al mismo, derivada tanto de los acuerdos emitidos por la ASF, como por las entidades y, en su caso, los municipios han afectado el desarrollo normal del proceso", detalló en el documento

Agregó que no se han podido abrir las auditorías que estaban pendientes antes del inicio de la suspensión, la notificación de resultados y el cierre formal de las auditorías.

Por lo que la ASF aplazó para octubre la entrega de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, lo cual se esperaba para este martes.

" Lo anterior fue un factor definitivo para que no fuera posible la realización de la primera entrega de informes individuales de auditoría; no obstante, si la evolución de la situación sanitaria permite en el futuro cercano cancelar la suspensión de actividades en la ASF y en los entes fiscalizados, no existieran problemas para que la ASF pusiera entregar en el mes de octubre, los informes individuales de auditoría de la primera y de la segunda entrega, en los términos que establecía la programación original de la institución", detalló.