Krauze apoya carta de AMLO sobre no reelección: 'tiene un carácter de compromiso con la historia'

El escritor Enrique Krauze dijo este martes que recibe de buena manera la carta en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a no reelegirse al señalar que tiene un carácter de compromiso con la historia.

"La carta en la que el presidente @lopezobrador_ se compromete a respetar la no reelección, tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido", escribió el historiador en su cuenta de Twitter.

López Obrador firmó la mañana de este martes una carta donde se compromete a no reelegirse en 2024, y en la donde indica que "basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en un república próspera, democrática y fraternal".

La firma de AMLO de no reelección ocurre días después de que las reformas en materia de consulta popular y revocación de mandato fueran aprobadas por la Cámara de Diputados, mismas modificaciones que han sido criticadas por partidos de oposición.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dijo el lunes en un video que las modificaciones se hicieron "con la intención de manipular, con la fuerza de la Presidencia de la República, las elecciones de 2021 y convertirlo en un probable primer paso para la reelección".

El tuit de Krauze se da apenas un día después de que Ricardo Sevilla Gutiérrez, literato y editor, dijera a Aristegui Noticias que presuntamente fue contratado por el historiador mexicano para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

Sobre los comentarios de Sevilla Gutiérrez, Enrique Krauze comentó el lunes con Radio Fórmula que no "maquinó" nada en contra de la candidatura de López Obrador.

"Nada contra López Obrador que no se haya escrito en mis ensayos y en mis libros desde 2005 para acá; eso no es una maquinación es la expresión de una preocupación y una crítica apolítica perfectamente válida", añadió Krauze.

La víspera, el presidente de México comentó, al respecto de lo difundido por Aristegui Noticias, que ha tenido diferencias con Krauze pero que merece todo su respeto.

"Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar, mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.