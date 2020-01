Juzgadoras deben resolver independientes del poder, pero dependientes del Derecho: Ministro

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a juzgadores del país a impartir justicia en forma independiente del poder, pero dependiente del Derecho.

Al rendir un discurso como orador principal en la ceremonia de bienvenida a 13 nuevas magistradas de Circuito, designadas con base en un concurso exclusivo para mujeres, el ministro González Carrancá les pidió que en estos tiempos convulsos hagan uso de dos de las principales virtudes de un jugador, la independencia y la prudencia.

“Estos momentos son convulsivos, son de cambios políticos, de renovaciones parlamentarias, de adaptaciones procesales y de reformas constitucionales y una juzgadora independiente no se debe inclinar ante la política, no debe favorecer las presiones mayoritarias, debe garantizar los derechos constitucionales, no cambia nunca su entendimiento para amoldarlo a las percepciones populares, los fortalece y reafirma para defender la Constitución y la democracia”, dijo.

En un discurso de poco más de 12 minutos aseguró que la independencia del juez no es arbitrariedad, sino una exención de la influencia de los poderes políticos o fácticos, por lo que pidió a las juzgadoras resolver con absoluta dependencia al expediente y no a lo que se encuentra fuera de él.

Ante los pleno de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro González Carrancá insistió en que una juzgadora debe enfáticamente romper las ataduras que sean reminiscencias de parcialidades y guiar su comportamiento diario con integridad y equilibrio de la función judicial.

“No hay imparcialidad posible sin virtud interna, no hay juzgadora verdaderamente independiente si no lo es primero de sí misma, si no es capaz de resolver alejadas de los prejuicios, concepciones personales, valores religiosos y visiones políticas”, señaló.

Sobre la prudencia, dijo que hay ocasiones en que el mayor gesto de interés de una juzgadora o juzgador es su silencio.

“Magistradas, las exhorto a que encuentren su imparcialidad refugiándose en la pálida tinta de sus sentencias, nunca en la luz de los reflectores; alejadas de las tentaciones protagónicas que solamente pueden dañar a la Judicatura; resuelvan en la soledad propia del juzgador, en el fuero interno de su razón; el mundo de una juzgadora es el mundo del expedienté”, concluyó.

Al final de la sesión, el ministro presidente Arturo Zaldívar dijo a las nuevas magistradas que su designación es una apuesta del Poder Judicial de la Federación por la paridad de género.

“En sus manos está y estará el acreditar en los hechos que ésta apuesta del Poder Judicial de la Federación por la paridad de género es la ruta correcta, yo estoy cierto de que así será, tengo una enorme confianza en ustedes y seguiremos impulsando para que haya cada vez más y mejores juezas de Distrito y magistrados de Circuito .

Nicolás Tavira

Las juzgadoras nombradas se suman a 156 magistrada de Circuito y 134 juzgas de Distrito que actualmente hay en el Poder Judicial de la Federación.

Las nuevas magistradas que rindieron protesta ante el ministro Zaldívar son Alma Delia Aguilar Chávez, Marisol Castañeda Pérez, Silvia Ceron Fernández, Karina Córdoba Cañez, María Eugenia Gómez Villanueva, Judith Moctezuma Olvera.

Además de Hortensia Molina de la Puente, Rebeca Patricia Ortiz Alfi, Lorena Josefina Pérez Romo, Adriana Alejandra Ramos Leon, María de la Luz Silva Santillana, Yolanda Velásquez Rebollo y Gabriela Vieira Pineda.