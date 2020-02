Justicia, no distractores ni propaganda política, pide PRI con detención de Emilio Lozoya

La expresidenta nacional del PRI y hoy diputada federal priista, Dulce María Sauri Riancho, demandó que la detención del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin “debe ser muestra de que este gobierno quiere aplicar la ley y que no busca distractores a los graves problemas del país”.

Emilio Lozoya fue detenido este miércoles en España. El arresto fue confirmado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en entrevista para Grupo Fórmula, quien detalló que esto fue realizado por la policía española.

La hoy también vicepresidenta de la Cámara de Diputados aseguró que se requiere agotar todas las etapas del proceso judicial y sancionar a los responsables, en caso de que las imputaciones sean reconocidas por la justicia.

La diputada del PRI estimó que “estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política”.

"Las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución, pues quienes faltan a la ley son las personas que sirven a ellas", apuntó el PRI en un comunicado.

Lozoya está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, expuso Gertz Manero.

Si Lozoya cometió un delito que pague: Moreno Cárdenas

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que si el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cometió un delito que pague y que enfrente la ley.

“Quien comete un delito tiene que enfrentar la ley, quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, no las instituciones”, aclaró.

Señaló que en el PRI “lo que queremos es que ni se judicialice la política, ni que se politice la justicia” y que “si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero que tenga un procedimiento apegado a derecho”.

Indicó que “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, que es el nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido”.

Al dar a conocer su postura en torno a la detención del ex funcionario, dijo que el PRI no puede asumir una posición de responsabilidad ante los hechos de los que se le acusan, “cuando hay conductas personales”.

Recalcó que “nosotros no podemos ser abogados de quienes son acusados de alguna actividad o conducta ilícita; será un juez quien determine si hay responsabilidad o no”, dijo.

“Nadie por encima de la ley, que las autoridades hagan su trabajo y la ciudadanía debe tener claro que son las personas”, argumentó.

Expuso que hay casos de ex funcionarios, que habiendo trabajado en algún gobierno encabezado por un priista, no son militantes del partido. “Quienes cometen ilícitos son los ciudadanos o los militantes de cualquier instituto político, no los partidos políticos”, ratificó.

“Tenemos ciudadanos vinculados con el PRI, como los hay con todos los partidos políticos, y lo que queremos es que se aplique la ley”, expresó.

Por ello, demandó que en éste, como en todos los casos, las autoridades jurisdiccionales hagan su trabajo, con firmeza y claridad, “pero que no quieran echarle la culpa al PRI, cuando son acciones personales”.

Destacó que el compromiso, hoy en día, de dar resultados a la ciudadanía, es del actual gobierno, tanto en materia de crecimiento económico, generación de empleos, seguridad y salud.