Juez suspende orden de aprehensión contra Lozoya por caso Odebrecht

Un juez ordenó este miércoles la suspensión indefinida de la segunda orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, tomó esta decisión, la cual está dentro del juicio de amparo 575/2019.

Esto tiene que ver con el caso Odebrecht, por el cual a Lozoya se le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Las acusaciones se derivan específicamente por la compra que hizo Marielle Helene Eckes, esposa del extitular de Pemex, de una residencia ubicada en Ixtapa, Guerrero, cuyo valor fue de 1.9 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que la compra de la casa se hizo a través del abogado Juan Carlos Quintana, quien también prestaba sus servicios a Altos Hornos de México (AHMSA).

Para hacer efectivo el amparo y que este permanezca vigente, Lozoya debe pagar una garantía de 50 mil pesos, además de presentarse ante el juez que libró la orden de aprehensión. Si no lo hace en tres días, la suspensión quedará sin efecto.

Anteriormente, Lozoya también obtuvo una suspensión definitiva, pero por el caso Agro Nitrogenados, la cual quedó sin efecto porque no pagó la garantía de 500 mil pesos ni se presentó ante el juez.

De acuerdo con su abogado, Javier Coello Trejo, deliberadamente se dejó sin pagar la garantía y su cliente no se presentó, ya que consideró que no hay garantías de que no vaya a ser detenido por este u otros delitos.

Por este caso, este día fue detenida en Alemania Gilda Austin, la madre de Lozoya, quien es acusada de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.