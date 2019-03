Juez responde a acusaciones sobre corrupción de AMLO y evidencia 'fallas dolosas' de FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta a la acusación de corrupción de jueces que hizo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez federal acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de hacer acusaciones falsas y dolosas para presionar a juzgadores.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, se refirió en específico al caso de Felipe Pérez 'El Felipillo', hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna 'El Ojos', extinto líder del Cártel de Tláhuac.

Dijo que el agente del Ministerio Público de la FGR hizo en este caso “falsas y dolosas imputaciones” y acusó que eso es también sinónimo de corrupción.

"Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno, con fines mediáticos", aseguró el juez Delgadillo en una audiencia celebrada este martes en la sala de audiencias del Reclusorio Preventivo Sur.

“Esta mañana, en otro lugar se hizo la afirmación de que se va a investigar la corrupción de jueces que liberan delincuentes y que estos salen a los tres días”, recordó en la audiencia y advirtió los errores del Ministerio Público de la Federación.

“(El Ministerio Público) dijo que se les detuvo cuando producían narcóticos, aseveración que resulta falsa porque no se acredita la producción al interior del vehículo. Imputó producción de narcótico, pero lo realizó con base en una afirmación falaz y dolosa, lo cual no sé aseverar en esta fase de imputación para así quedar bien a la opinión pública.

“Es evidente que es una actuación reiterada del Ministerio Público Federal solicitar vinculaciones a proceso acordes a su interés y con mentiras en sus acusaciones, para después culpar a los jueces de que dejan libres a delincuentes", agregó el juzgador.

Consideró que la FGR no dio ni dato de prueba para estimar o destruir la presunción de inocencia. “Es contra derecho alegar una culpabilidad en esta etapa y no es función de un juez acreditarla. Que se entienda bien Ministerio Publico, no soy juez a modo, ni a favor de los delincuentes. No soy su mandadero Ministerio Público, ni su escribano, que le quede claro a usted y a sus superiores", agregó.

Pese al regaño que hizo, el juez vinculó a proceso a 'El Felipillo' y a su esposa Verónica. A él le decretó la prisión preventiva oficiosa y a ella le dio la medida cautelar de seguir el proceso en libertad con el pago de 20 mil pesos.

'El Felipillo' fue detenido la tarde de 4 de marzo pasado cuando circulaba en una camioneta con su esposa Verónica y su hija sobre Periférico a la altura de plaza Cuemanco. Se le hallaron una pistola, un lanzagranadas y un fusil AK47, 967 gramos de metanfetamina, 91 gramos de cocaína y 410 de mariguana.

“Debido al alto riesgo social que representa”, las armas que le fueron halladas, a una investigación federal que hay en su contra, así como a una orden de aprehensión en el fuero local por homicidio, deberá permanecer en el Reclusorio Sur.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno presentará quejas formales contra los jueces que liberan con celeridad a presuntos delincuentes bajo el argumento de la mala integración de las carpetas de investigación.

Agregó que dichos trámites se harán ante el Consejo de la Judicatura General y la Fiscalía General de la República (FGR).

"El argumento o la excusa (que dan los jueces) es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente. Salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad", reclamó.