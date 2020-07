Juez rechaza que López-Gatell haya actuado de forma negligente ante la pandemia de COVID-19

Una juez federal negó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, haya actuado en forma negligente con respecto a la atención para tratar la pandemia del COVID-19.

*

no han incurrido en omisiones en confe

*

Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó por ello sobreseer un juicio de amparo promovido por un particular.

En una resolución publicada este martes, como parte del juicio de amparo 512/2020, la juez consideró que no son ciertos los actos reclamados por un particular quien dijo que las decisiones de López-Gatell no solo pusieron en riesgo su vida y la de su familia sino también la de toda la sociedad.

En un amparo promovido el 18 de mayo pasado el quejoso señaló como acto reclamado todas las omisiones y contradicciones que ha incurrido el doctor Hugo López-Gatell, en su calidad de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, vocero y responsable designado de encabezar por parte del Estado mexicano todos los actos para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

Aseguró que el incumplimiento de López-Gatell transgrede y ponen en peligro su vida y salud, de su familia y la sociedad en general.

Por ello, exigió la separación del cargo del subsecretario por su negligencia y falsedades en su “acción omisa”, a fin de que sus actos de autoridad no proporción en mayor riesgo a su salud, la de su familia y de la población en general.

En este sentido, la juez advirtió que “no son ciertos” los actos reclamados al subsecretario consistentes en las omisiones y contradicciones en que han incurrido sobre el coronavirus en México, respecto a los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad, y en las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos en la salud.