Juez posterga audiencia para definir 'interés nacional' sobre aeropuerto de Santa Lucía

Juan Carlos Guzmán Rosas, juez quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, postergó este martes la audiencia para resolver el incidente presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para revocar las suspensiones definitivas que tienen paralizadas las obras del aeropuerto en Santa Lucía.

La solicitud se hizo a nombre del Ejecutivo, quien decidió invocar “el interés nacional” y decretar como instalaciones estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la secretaría.

Autoridades judiciales confirmaron que dicha audiencia se pospuso y explicaron que hasta el momento no se ha fijado nueva fecha, lo cual ocurrirá hasta que se publique el acuerdo respectivo.

La decisión se tomó en relación con el juicio 1233/2019, radicado en el citado juzgado y cuyo incidente se iba a resolver este martes.

El lunes, el colectivo #NoMásDerroches dio a conocer que la Sedena solicitó ante un juez revocar las suspensiones definitivas.

Mediante un comunicado, la organización señaló que Sedena solicitó a un juez que se revoque la suspensión definitiva bajo el argumento de que el proyecto de Santa Lucía se encuentra integrado como instalación estratégica.

Asimismo, la Sedena alegó que la suspensión definitiva otorgada al colectivo #NoMásDerroches “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Agregó que también se pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

En respuesta, el colectivo integrado por diversas organizaciones civiles y empresariales apuntó que la solicitud de revocación “es la crónica de una maniobra anunciada”.

Recordó que el 23 de agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ante la opinión pública que se acudiría a la facultad del Estado para poner a salvo el interés nacional.

“¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia, el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo?

“¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?”, cuestionó el colectivo.

Puntualizó que lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del aeropuerto hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

"Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado instalación estratégica”, indicó.

Advirtió que si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del puerto aéreo de Santa Lucía “es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente".

Consideró que, de revocarse la suspensión, “se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario”.

Asimismo, generaría un “precedente preocupante y sumamente negativo” para la protección de los derechos fundamentales en México.

Finalmente, confió en que el juez resolverá con imparcialidad y conforme a derecho.

MCCI no quiere que hagamos nada: AMLO

Más temprano este martes, López Obrador reiteró sus críticas contra los amparos interpuestos por la asociación Mexicanos contra la Corrupción, a la que tildó de “estar a favor" de esa práctica.

“No quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción. Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado”, agregó.

“Por eso me confundí, por eso dije que eran ‘Mexicanos a favor de la corrupción’”, indicó.

Mexicanos contra la Corrupción forma parte del colectivo #NoMásDerroches, el cual ha interpuesto una serie de amparos relacionados tanto con la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco como con la construcción de una terminal aérea en la base militar en Santa Lucía.