Juez ordena vacunar contra COVID-19 a paciente del IMSS

La negativa del IMSS para aplicar la vacuna contra COVID-19 obligó a Eva Flores Medina, una paciente de dicho instituto, a promover un amparo. El juez que conoció del caso le concedió una suspensión del plano, cuyo efecto es que sí la inoculen.... pero en el momento oportuno y con base en el calendario de vacunación adoptada por el gobierno.

Y es que el juzgador advirtió que la mujer tiene una serie de padecimientos, además de que ya está infectada del virus SARS-CoV-2, por lo que las autoridades de IMSS deben, primeramente, proveerles las medidas necesarias para garantizar su salud.

La quejosa es una paciente del IMSS que ésta internada en el Centro de Atención Temporal COVID-19, anexo al Hospital General de Zona 24 en la Ciudad de México.

En su demanda de amparo la mujer alegó la negativa del IMSS para que un médico particular de su confianza ingresara al hospital público y le realizará una valoración. Además, acusó la negativa de las autoridades del nosocomio para aplicarle la vacuna contra el COVID-19.

El amparo inicialmente fue tramitado ante un juzgado de Chilpancingo, Guerrero, quien se declaró incompetente por jurisdicción y remitió el caso el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Martín Adolfo Santos Pérez, titular del citado juzgado, analizó el caso y determinó conceder la suspensión de plano, para efectos. Ese tipo de suspensiones se otorgan con el fin de evitar afectaciones de imposible reparación.

En su resolución, dada a conocer este lunes, el juzgador explico que por se negó la suspensión de plano con relación a la solicitud de la quejosa de que un médico particular la atendiera dentro de las instalaciones del IMSS.

“Atendiendo que la quejosa, en sus antecedentes, manifiesta que actualmente padece la enfermedad COVID-19 y se encuentra internada en el nosocomio antes mencionado, este juzgado de distrito considera que la autoridad es la responsable de velar por la integridad física de la parte quejosa; en consecuencia, no ha lugar a conceder la suspensión de plano para los efectos solicitados en el escrito inicial de demanda”, dijo.

No obstante, y con el fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, el juez le concedió la suspensión de plano con relación al tema de la vacunación.

“Se concede la suspensión de plano para el efecto de que se valore el estado de salud de la parte quejosa y, bajo su más estricta consideración, le suminestre la vacuna en el momento que considere oportuno, debiendo priorizar en todo momento la integridad física de la parte quejosa”.

De la sentencia se advierte que el titular de la cita de instalación del IMSS debe considerar el calendario de vacunación que adopte el gobierno de México y con base en ello priorizar la atención de la quejosa.

“Es importante destacar que para la emisión del programa de vacunación en comento, para aspectos técnicos, la autoridad se deberá apoyar en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional”, agregó.

Cabe mencionar que no es el primer amparo que un particular promueve para garantizar la vacuna contra el COVID-19. Apenas el jueves pasado se supo de un recurso similar, sobre el cual no hay pronunciamiento aún.

