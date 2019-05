Juez niega amparo a dueña del Rébsamen para conservar predio del colegio

Mónica García Villegas promovió un amparo para conservar el predio del colegio Enrique Rébsamen, sin embargo, un juez federal lo negó, por lo que el mismo quedará bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ).

De esta manera, se señaló, queda garantizada la continuación de la investigación sobre las causas que provocaron el colapso del inmueble que ocasionó la muerte de 26 personas (19 de ellas niños) el 19 de septiembre de 2017.

Yazmín Eréndira Ruiz, juez décimo sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, señaló que la restricción de la posesión del inmueble se justifica por la necesidad de investigar dicho caso.

Dijo que resulta válido afirmar que la restricción de la disponibilidad del bien inmueble se encuentra justificada, al existir necesidad de que el Estado investigue los hechos.

“Es decir, satisface un interés público que justifica la restricción al derecho de propiedad; con la precisión de que el interés público o general es un concepto jurídico que se identifica principalmente con los intereses de la colectividad”, señaló la juez.

Indicó además que, por esa razón, queda firme la resolución del juez décimo cuarto del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, quien ordenó asegurar el colegio el 13 de febrero del presente año.

Dicho aseguramiento se hizo a petición de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

García Villegas exigió la devolución del inmueble y argumentó que el aseguramiento no tenía una lógica de preservación, pues el inmueble ya había sido modificado conforme a su demolición realizada en septiembre de 2018.

“Es evidente que ese objetivo o requisito no cumplía y ello no podía ser utilizado como sustento para respaldar tal acto de investigación, ya que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que se realizará el aseguramiento a fin de que no se altere, destruyan, lo que no es acorde a lo que ya había acontecido”, dijo.

Sin embargo, la juez Ruiz negó la protección de la justicia federal a García Villegas, quien actualmente está presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla en espera del juicio que se le sigue por homicidio culposo (26) y delitos atribuidos a los Directores Responsables de Obra por el derrumbe del Rébsamen.