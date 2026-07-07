Jueces son objeto de presiones de partidos, gobiernos y poderes fácticos: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera denunció que los jueces son objeto de presiones por parte de partidos, gobiernos y poderes fácticos.

En el discurso que dio durante la sesión solemne de los plenos de la Sala Superior y Salas Regionales del TEPJF, aseguró que ante esta situación es necesario que se respete la autonomía e independencia de los juzgadores.

Por ello, llamó a los magistrados a que las sentencias sean las que reflejen la autonomía e independencia del órgano electoral judicial.

“Por los asuntos que resolvemos, nosotros los jueces recibimos presiones de partidos políticos, de gobiernos, de poderes fácticos, eso es parte de la realidad en la que vivimos.

“No obstante, hoy me comprometo aún más a que contemos en cada fallo con las condiciones necesarias para realizar nuestro trabajo y que se respete la autonomía e independencia como juzgadores y los exhorto a que sean las sentencias las que hablen por el trabajo que hacemos y reflejen la autonomía con la que actuamos”, manifestó.

Durante la sesión se entregaron reconocimientos a los magistrados de las salas regionales que concluyen su gestión: Martha Concepción Martínez Guarneros, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, Juan Manuel Sánchez Macías y Armando Ismael Maitret Hernández.