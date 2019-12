José Luis Morales pide a AMLO no olvidar a periodistas de provincia tras persecución de Martín Orozco

José Luis Morales pidió este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador no olvidarse de los periodistas que viven en provincia, pues "allá sí los matan".

"Con lo que no quiero lidiar es con la muerte, eso es lo único, porque sí pasa", dijo Morales en entrevista con Radio Fórmula, tras denunciar persecución por parte del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

Narró que acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente e intentó pedir la palabra, pero no alcanzó a preguntar nada.

"Él (López Obrador) habla mucho de protección de periodistas, solo le pido que voltee a ver a los de provincia, porque allá sí nos matan. Intenté hacerlo (tomar la palabra); a su paso, ya hacia la salida de la conferencia, alcancé a decirle 'presidente, no se olvide de los periodistas de provincia'. Espero que me haya escuchado", contó.

El columnista Pablo Hiriart publicó el lunes en su texto El gobernador que encarcela a sus críticos que en dos ocasiones un juez ha mandado a la cárcel al periodista por criticar al gobernador.

"Un juez civil metió dos veces a la cárcel al conductor José Luis Morales, de radio Universal, por formular ácidas críticas a Martín Orozco por el bajo crecimiento económico, la galopante inseguridad y elevada de percepción de corrupción", mencionó en el texto.

El comunicador dijo a Radio Fórmula que ha recibido una tercera amenaza de enviarlo a la cárcel si continúa hablando de Orozco.

La noche del lunes, el periodista afirmó que recibe amenazas continuas por parte del mandatario estatal y que temía que este "diera el siguiente paso".

"Por supuesto, son continuas, de cada semana (las amenazas). Lo único que me preocupa es eso, que (Orozco) se atreva a matarme, y lo he hecho responsable, y lo hago hoy, públicamente responsable de lo que me pueda ocurrir", señaló en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura de El Financiero Bloomberg.