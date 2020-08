Javier Corral se deslinda de la petición de renuncia a López-Gatell: 'No participé ni conocí la carta'

El Gobierno de Chihuahua dio a conocer este viernes que el gobernador del estado no fue consultado para el texto en el que se pidió la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

"Con relación al Comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de Hugo López-Gatell , el gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma", dijo el Gobierno de la entidad en su cuenta de Twitter.

Más temprano, la Alianza Federalista de Gobernadores solicitó en una carta la renuncia inmediata de López-Gatell .

En dicho texto, se incluía la firma de 10 gobernadores, entre ellas la de Javier Corral.

En la conferencia de prensa sobre el avance de COVID-19 en México, el subsecretario de Salud señaló que no eran 10 gobernadores, sino nueve. Señaló el tuit donde se aclaraba que el gobernador de Chihuahua no formaba parte de este bloque porque no fue consultdo.