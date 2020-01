Jalisco oficializa su rechazo al Insabi

Guadalajara, Jal.- El gobierno de Jalisco envió al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) su propuesta de no adhesión al sistema nacional.

El gobernador Enrique Alfaro dijo que la postura se entregó en tiempo y forma, ya que falta un día para vencerse el plazo, “el modelo que nosotros planteando es un modelo de coordinación, no de entrega del sistema de salud como lo plantea el Insabi, nosotros no vamos a entregar los hospitales civiles a la federación, eso es parte de lo que plantea el Insabi. Estamos planteando, entre otras cosas, no me quiero adelantar mucho, pero por ejemplo, el que haya la posibilidad de tener hospitales de acceso universal, es decir que pueda ir población del Seguro Social y población abierta porque no con eso podemos optimizar recursos”.

Agregó que no espera represalias por su negativa y sostuvo que el presupuesto de 40 mil millones de pesos que se tienen para el Insabi no pueden ser exclusivos para repartirse entre las entidades federativas que se adhieran; “Jalisco es el Estado que más aporta en porcentaje al presupuesto de salud por entidad federativa, es el único Estado que tiene dos OPD’s de Salud, porque están los Hospitales Civiles de Guadalajara”.

Comprará los medicamentos que no mandó la federación

Por otra parte, ante la ausencia de diálogo y acercamiento con el Gobierno Federal, Alfaro dijo que aún cuando no es un tema que le corresponda resolver, cubrirá durante dos meses la compra de medicamentos contra el cáncer, en respuesta a las demandas de madres de familia que acudieron este jueves a Palacio de Gobierno a solicitar la continuidad de quimioterapias para sus hijos.

“Cueste lo que cueste y aunque no sea asunto de nosotros, yo voy a meterle ahorita recursos para poder comprar de inmediato todo lo que se necesite. Vamos a garantizar dos meses con recursos del Estado, aunque insisto, pues eso no está en el presupuesto de nosotros, no puedo permitir eso para Jalisco”, sostuvo.

Es así que el Gobierno de Jalisco garantizará medicamentos para pacientes con hemofilia y oncológicos por dos meses, y se trata de una erogación de casi ocho millones de pesos. “Vamos a meterle recurso para poder comprar de inmediato todo lo que se necesita, vamos a garantizar dos meses con recursos del estado”, aseveró.

La adquisición de los tratamientos se emprendió desde este mismo jueves, y en el caso de los medicamentos para pacientes pediátricos oncológicos, se hará una sustitución de fármacos.

A partir del próximo lunes, los pacientes serán valorados para iniciar con los protocolos de las quimioterapias, como parte de las acciones que forman parte del plan estratégico para abasto de medicamentos contra cáncer infantil en Jalisco.