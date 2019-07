Izquierdas necesitan el éxito de la Cuarta Transformación: Jean-Luc Mélenchon

Las fuerzas de izquierda en el mundo necesita el éxito de la Cuarta Transformación en México “porque si no, de nuevo van a decir que no se puede cambiar nada”, consideró el líder del movimiento Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

El líder izquierdista francés visitó la sede del Senado mexicano, donde se reunió con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Martí Batres Guadarrama -quien tiene la representación institucional del Senado-, y un grupo de senadores de Morena.

Reunidos en la Presidencia del Senado, los legisladores de Morena cuestionaron a Mélenchon sobre cómo evitar el avance de la derecha en el país.

De acuerdo con el líder del movimiento Francia Insumisa, “estamos en un momento clave de la historia y en este momento surge el caso mexicano: una cosa increíble, nuca vista en otra parte del mundo, un proceso de revolución ciudadana”.

“(Los mexicanos) tienen una responsabilidad inmensa, porque han empezado la Cuarta Transformación. Eso no es una consigna de comunicación, es una política global y necesitamos su éxito, porque si no de nuevo van a decir que no se puede cambiar nada”, sostuvo.