IPN con 83.5% de avance en reconstrucción de los edificios dañados por 19S

CIUDAD DE MÉXICO.- A 18 meses del sismo que dañó 19 edificios de nueve unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director Mario Alberto Rodríguez Casas informó que hay un avance del 83.5 por ciento en los procesos de reconstrucción.

Detalló que se han ejercido 216.4 millones de pesos de un total de 293.8 millones proyectados para cumplir con esta prioridad y que al concluirse brindará mayor seguridad y protección a la comunidad politécnica.

Durante la entrega del edificio “B” del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 11 'Wilfrido Massieu', - que sufrió diversos daños en su estructura-, Rodríguez Casas hizo un reconocimiento a la comunidad estudiantil porque a pesar de que tuvo la necesidad de efectuar las labores de desalojo del edificio, nunca interrumpió sus actividades académicas.

Del total de recursos que se tiene previsto para la reconstrucción, 200 millones los aporta el IPN, seis millones Fundación Politécnico y 87 millones la aseguradora AXA.

Los trabajos iniciaron el 23 de abril de 2018 y entre las labores de reconstrucción que se desarrollaron en las nueve unidades académicas, destacan: retiro y desalojo de materiales producto de las demoliciones, reestructuración de la cimentación y reforzamiento de estructuras en columnas y muros, además de construcción de sanitarios, muros divisorios, cancelerías y fachadas, entre otros.

Los planteles en los que se realizan trabajos son: Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan (tres edificios); Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán (tres edificios); Escuela Superior de Medicina (dos edificios), Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco (un edificio), Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (cinco edificios), y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 8 (un edificio), No. 10 (un edificio) y No. 15 (dos edificios).

El director general del IPN ratificó su compromiso por acelerar la última etapa de los trabajos de reconstrucción, con la finalidad de que las unidades académicas empleen el 100 por ciento de su infraestructura, en beneficio de los estudiantes, profesores, investigadores y personal de apoyo y asistencia a la educación.