Invita Morena a oposición a una reforma electoral sin simulaciones

A nombre de la dirigencia nacional de Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez invitó a los dirigentes nacionales de los partidos de oposición –PAN, PRI, MC y PRD- a construir una reforma electoral “responsable, sin mentiras, sin frases huecas, sin simulaciones y con documentos en mano”.

En un foro sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados, al que acudieron los presidentes nacionales de estos partidos, y ante la ausencia de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, Pablo Gómez sostuvo que en su partido existe la apertura a la “búsqueda sincera, crítica, verdadera, comprometida de un consenso” para hacer una reforma de Estado y una reforma electoral para tratar de hacer avanzar la democracia .

“La austeridad republicana no es abaratar, sino evitar el derroche y la mala administración, dar el mejor uso posible a los fondos y recursos públicos, y acabar con los privilegios económicos y administrativos de los poderosos y sus allegados, porque entendemos que tal es uno de los grandes clamores mayoritarios en este país”, señaló.

El legislador sostuvo, por otro lado, que ante las críticas de que Morena quiere hacer de su mayoría un 'aplastamiento' de instituciones como el INE o el Tribunal Electoral, es necesario trabajar en un consenso que cierre el paso a inventar intenciones ocultas.

“Vamos a hacer una relación que tenga soporte documental, vamos a unas negociaciones en búsqueda de un consenso donde haya soporte documental, que cierre el paso a inventar intenciones ocultas”, planteó.

Pidió que el comportamiento sea como el de la fuerza gobernante mayoritaria, así como tomar el camino de la lucha política “tan fuerte y dura como se quiera; no leal con el adversario, sino con el país; no con el poder, sino con la ciudadanía”.

El legislador afirmó que Morena no quiere reproducir el método de hacerse representar con voto, de manera oficiosa, en el órgano de gobierno de la institución, señalada como independiente e imparcial de carácter electoral.

“El que se pida que no se elija ningún otro consejero electoral, estamos dispuestos a no nombrar, siempre que ningún partido vuelva a nombrar a nadie, y no pretenda que los suyos sean los únicos que queden en el Consejo General, porque eso ya es una aspiración un poco extraña y rara, sobre todo que se confiese”, continuó.

Al respecto, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo en su exposición que “nosotros lo que creemos es que, si se busca ahorrar, pues viene para esta Cámara de Diputados el relevo de varios consejeros del INE, y yo pediría que la mayoría de esta Cámara Diputados reflexionará sobre pertinencia de no hacer las sustituciones de esos consejeros”.

“Que el INE funcione con los siete consejeros que van a permanecer en función, y ahí, sin duda, se generaría un ahorro significativo, al no nombrar nuevos consejeros, que el INE no necesitaría, que puede funcionar con los que actualmente tiene y con los que saldría sin perder su autonomía”.