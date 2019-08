Investigan presunto suicidio de 'El 20', delincuente allegado al 'Mencho'

La Fiscalía General investiga el presunto suicidio, en el Complejo Carcelario de Puente Grande, de Heleno Madrigal Birrueta, alias 'El 20', considerado jefe de plaza en el sur de Jalisco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Madrigal estaba recluido en estas instalaciones desde marzo pasado.

El líder criminal se encontraba interno en el Reclusorio Metropolitano y, de acuerdo con información de personal de custodia de la Fiscalía de Reinserción Social, se le localizó en su celda, pendiendo de una viga, en las primeras horas de este martes.

Se requirió la presencia de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de indicios, e iniciaron con los peritajes que se integrarán en la carpeta de investigación.

El 'salvador' del 'Mencho'

'El 20' era considerado uno de los colaboradores más sanguinarios del CJNG e incondicional del líder del grupo delictivo, Nemesio Oseguera Cervantes. Cobró notoriedad el 1 de mayo de 2015, cuando evitó la captura de su jefe al encabezar el derribo de un helicóptero de la Secretaría de Marina en Jalisco.

La aeronave sobrevolaba el municipio de Villa Purificación, cerca del convoy de vehículos que custodiaban al capo, y Madrigal Virrueta se encargó de la agresión con un lanzacohetes RPG, que provocó la muerte de la mayoría de los tripulantes.

A Madrigal se le responsabiliza del asesinato de seis policías en Autlán, hechos registrados en diciembre de 2018, y en marzo de ese año se encargó de un multihomicidio en la colonia Morelos de Guadalajara, en donde abandonó ocho cuerpos mutilados en el interior de una camioneta, y dejó un mensaje que rezaba: “Pensaron que me había retirado, no me he ido. Esta es mi casa y voy a pelear y quitar la basura”.

Al día siguiente del crimen, el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval advirtió públicamente, “Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar…”

Su caída

Heleno Madrigal fue atrapado por más de 80 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Policía Federal, a mediados de marzo pasado en un operativo de las fuerzas federales en la población de Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde se le aseguraron 340 gramos de metanfetamina, cuatro vehículos, un inmueble, 14 armas largas, cuatro armas cortas, 94 cargadores, cuatro mil 759 cartuchos, un lanzagranadas y tres granadas.

Estaba a días de que un juez de control determinará su situación jurídica, junto a sus cuatro coacusados, (Julio César Pantoja Moreno, José de Jesús Valencia Betancourt, Pablo Rolando Gutiérrez Gutiérrez y Jesús Sánchez Loza), por la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, así como acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.