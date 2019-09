Invalidez de 'Ley Bonilla' la determina la Corte, no Segob: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseveró este jueves, desde la tribuna del Senado, que “la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo”.

Al comparecer ante Cámara alta como parte de la Glosa del Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra de la Corte en retiro dijo, no obstante, que no es atribución de la Segob declarar la inconstitucionalidad de dicha ley, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Previamente, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, exigió a la funcionaria actuar en consecuencia como responsable de la política interior ante la pretensión –dijo– de un gobernante como Jaime Bonilla que es evidentemente frívolo.

“Yo aprecio que por prudencia la señora exministra y destacada abogada, Olga Sánchez Cordero, haya manifestado su opinión personal sobre este asunto. Ahora le exijo a la secretaria de Gobernación que el ministerio del interior actúe de conformidad. Hay una alerta, hay una alerta, y Baja California es demasiado importante para México y tiene condiciones excepcionales que ponen en riesgo”, dijo la legisladora tlaxcalteca.

En respuesta, la responsable de la política interior del Gobierno federal puso énfasis en que el límite de las entidades federativas y su soberanía interior es la Constitución federal, por lo que expresó su preocupación la decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años la gubernatura del morenista Bonilla.

“Hace algunas semanas expresé mi opinión personal como abogada. Sufragio efectivo no reelección, fue el lema de Madero. La no reelección de los legisladores y ediles municipales se estableció en la década de los 30. Fue modificada hace poco tiempo y habrá que evaluar sus resultados.

“En lo que hace a los gobernadores, al jefe de Gobierno y al presidente de la República la prohibición de no reelección es y será absoluta. La llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo”, soltó.

Consideró que si bien corresponde a la Segob conducir las relaciones entre la federación y los estados para que se ajusten ambas partes a lo establecido en la Constitución, cuando existe controversia, la Constitución define el método y el poder que lo resuelve, es decir, la Corte.