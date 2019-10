Intervención del CNI en comunicación de factureras es 'medio legal', no espionaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en conferencia de prensa matutina que es 'medio legal' que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenga en las comunicaciones de empresas 'factureras' ya que se trata de medidas de inteligencia y no de espionaje para combatir un delito grave.

El mandatario señaló que no únicamente aplica en factureras, sino para todo lo que está tipificado en el Artículo 19 constitucional como delito grave.

"Yo no estoy tan consciente de que eso aplique solo para las factureras. Creo que es un medio legal porque está en la Constitución para el combate a la corrupción, para el combate al robo de combustible, para feminicidios. Todo lo que está en el Artículo 19 de la Constitución va a derivar en que puedan usarse medidas de inteligencia, que no de espionaje", dijo.

Dijo que las empresas están sobredimensionando el tema y que lo quieren calificar como terrorismo fiscal. Al respecto, dijo que el que nada debe, nada teme.

"Puede haber cárcel o pena perpetua para corruptos, para quienes evaden impuestos. O no cumplen con sus contribuciones para quienes hacen fraude electoral. Pero si un ciudadano no es corrupto, paga sus impuestos, no es 'huachicolero', entonces no tiene de qué preocuparse", dijo.

El diario Reforma publicó más temprano este jueves que se abrió la puerta para que, vía autorización judicial, el CNI (antes Cisen), intervenga comunicaciones privadas de los defraudadores, esto al incluir la defraudación fiscal en el catálogo de delitos de la delincuencia organizada.

Los diputados aprobaron esta semana reformas a las leyes de Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y a los códigos de Procedimientos Penales, Penal Federal y Fiscal de la Federación.