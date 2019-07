Intenta Yeidckol evitar que en Morena se formen tribus

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, advirtió que de cara a la renovación de la dirigencia nacional de ese partido no se quiere “tribus” internas y la conformación de grupos que pretendan manejar a ese instituto político.

“En Morena no queremos permitir tribus, ya que parte de la institucionalización de un partido nuevo, que en cuatro años se convirtió en el más importante y más grande, es no hacer lo que hacían los anteriores. No queremos que algunos grupos pretendan manejar al partido”, enfatizó.

En conferencia de prensa al término de la presentación del periódico La Regeneración, Polevnsky Gurwitz aseguró que el ideal de Morena para la elección del próximo Comité Ejecutivo Nacional de ese partido es privilegiar la unidad y el diálogo al interior.

Sin embargo, la lideresa anunció que llamará a cuentas al coordinador del grupo parlamentario de Morena en Diputados, Mario Delgado, para que explique el origen de los recursos con los que está financiando su campaña a la presidencia del partido.

“Quienes se encuentran de servidores públicos no deben meterse en los procesos del partido, ni los integrantes del partido en asuntos de gobierno. Llamaremos a Mario Delgado para que aclare los recursos con los que ha hecho eventos públicos, a fin de evitar multas y caer en uso de recursos de la Cámara para fines políticos”, indicó.

También emplazó a otro de los aspirantes a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, a explicar a la militancia de ese partido de dónde está sacando los recursos para realizar sus giras por todo el país.

Reconoció que la batalla por la presidencia de Morena está provocando diferencias internas, y dijo que veía mucho nerviosismo entre los aspirantes.

Polevnsky también cerró filas en torno al senador Martí Batres para que continúe como presidente de la Mesa Directiva del Senado por segundo año consecutivo.