Insensibles y falsos mitos, argumentos contra las reformas a Ley Banxico: 4T

En un maratónico y criticado ejercicio de “parlamento abierto”, 60 oradores opinaron sobre los pros y los contras de reformar la Ley del Banco de México, que plantean revisar los procedimiento y mecanismos para lograr la repatriación de divisas.

Al abrir la discusión, el senador de Morena, Alejandro Armenta, acusó que el gobernador y los vicegobernadores sólo han difundido “falsos riesgos, falsos mitos, han querido manipular la reforma” y es necesario “pedirles sensibilidad” para ayudar a las familias de migrantes mexicanos que pierden entre el 40 y el 50 por ciento de sus ganancias al cobrar sus dólares que ganan en Estados Unidos.

Recalcó que, además de que “es falso que se pone en riesgo la autonomía del Banco de México”, recalcó que “el Banxico no es un ente autónomo del Estado, es autónomo del gobierno, pero está sujeto a las determinaciones legales del Estado, su autonomía no es absolutista ni irrestricta”.

Llamó al Banxico a no ser una institución “ajena al objetivo para la que fue creada: servir a los ciudadanos, y les recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Que vean al pueblo, la economía de las familias, que no estén pensando nada más en los financieros, y no sean empleados de los machuchones de las finanzas, que sean representantes de México y sobre todo del pueblo”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, les dijo: “Tranquilos, serenos, lo vamos a hacer bien, no se va afectar al estabilidad financiera del país. La reforma es para ayudar a resolver la realidad de nuestros paisanos, nada más alejado de la realidad que se viole la autonomía del Banxico, a nadie conviene eso. Se trata de atender ya la realidad de los de abajo”.

El diputado del PT, Benjamín Robles, en representación de su coordinador Reginaldo Sandoval, les expresó que “no se va abrir un frente que ponga en riesgo la autonomía del Banco de México ni se va abrir la puerta a cualquier actividad ilícita”.

El diputado zacatecano Carlos Puente, a nombre del coordinador del PVEM, Arturo Escobar, también les pidió “no hacer prejuicios de valor de lo que va a pasar, hay una realidad que hay que atender, no es buscar en cómo no, sino el cómo sí hacer cambios. Este foro no debe ser sólo una pasarela de simulación, sino de retroalimentación”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, criticó que el foro no debe ser sólo “un muro de lamentaciones ni un diálogo de sordos”, que tenga resultados, que se tomen en cuenta las opiniones planteadas y que se haga accesible la participación ciudadana”.

Líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC reiteraron que la propuesta de reforma atenta contra la autonomía del Banxico, que se requiere un análisis más amplio y profundo, que no se ha hecho el trabajo y que se deben buscar otras alternativas para apoyar a los migrantes en el cobro de sus dólares, problema que calificaron como "mínimo" y que con esta reforma “se perderá lo más por lo menos”.

