Iniciativa de AMLO para reformar Ley de Presupuesto es inconstitucional: Movimiento Ciudadano

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Disciplina Financiera es inconstitucional, aseveró el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, es reprobable la propuesta del Ejecutivo, ya que viola los artículos 126 que establece que no podrá hacerse pagos no comprendidos en el Presupuesto; 49 que establece la división de Poderes; 74 que establece que la facultad de fiscalización exclusiva de los diputados y 134 que define los recursos a disposición de la Federación, Estados y Municipios.

"No puede el presidente usurpar y robarse la tarea del presupuesto, que es del Poder Legislativo. Lo que no se analizó, discutió o votó el año pasado, presidente, no lo puede gastar, sería un delito de peculado, de traición a la patria, si lo hace procederemos en consecuencia.

"Si (el presidente) cambia algo se considera partida secreta, también es delito. Y el más grave, si ésta iniciativa pasa no habrá fiscalización y todo el dinero que hoy se está llevando de nuestros impuestos lo gastará sin escrutinio, sin fiscalización y en su caso sanción", dijo.

El legislador nuevoleonés aseveró que la iniciativa convierte al Ejecutivo en un peligro para el país, por lo que lanzó un llamado a los senadores y, en dado el caso, a la Suprema Corte a rechazarla.

"Los senadores estamos obligados a parar esta aberración jurídica por ser inconstitucional. La Corte tiene que actuar en consecuencia y dejar de estar en sesiones virtuales para en un estado de emergencia poder echar abajo esta blasfemia jurídica", agregó.

García Sepúlveda advirtió que el presidente "ya perdió la cabeza" y deberá ser sometido a la revocación de mandato en 2022.