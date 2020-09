Fiscalía capitalina abre investigación contra personal de la antes PGJ por caso Gutiérrez de la Torre

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), anunció el inicio de una investigación contra el personal de la dependencia (antes Procuraduría) que integró el expediente por trata de personas contra el líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

“Lo anterior, como lo di a conocer hace unos días, al quedar en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho”, dijo en un mensaje a medios realizando de manera virtual.

Señaló que de esta forma la FGJ-CDMX combate a la impunidad y se compromete en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas.

“La impunidad invita a la repetición y alienta al crimen, combatirla significa aproximar la justicia que fue negada por actos u omisiones de los servidores públicos responsables del entonces Procuraduría”, señaló.

En su mensaje, Godoy aseguró que buena parte de los reclamos sociales y del movimiento de las mujeres -registrados en la capital durante los últimos meses-, es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra por lo que advirtió:

“Todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta Fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas. Quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional no tiene lugar en esta institución”.

Con relación a la investigación contra Gutiérrez de la Torre, dijo que la Fiscalía de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi 10 mil fojas para el perfeccionamiento de la investigación ya que se estima necesario realizar las diligencias que permitan esclarecer los hechos conforme a los criterios procedimentales nacionales y los estándares internacionales de investigación aplicables en la materia de trata.

Agregó que con la implementación de tecnologías se desarrollan diligencias de carácter científico y objetivo que generarán peritajes en los que se analizan varios audios; además de que se ordenó el inicio de las inspecciones ministeriales en los distintos lugares en que se llevaron a cabo los hechos denunciados.

“Todo con el único propósito de tener seguridad de lo acontecido, colocando en el centro a las víctimas y respetan los derechos humanos”, señaló.

Insistió en que el caso se investigará hasta llegar a la verdad de los hechos y se indagará a quienes se tenga que investigar.

Finalmente, dijo que la dependencia a su cargo evalúa la participación de personas expertas de otras instituciones para que acompañen la investigación en el marco de los instrumentos de cooperación existentes la transparencia y una actuación apegada a derecho.

El 11 de septiembre pasado a la propia fiscal Godoy anunció la reapertura del caso Gutiérrez de la Torre, quien es investigado por presuntamente encabezar una red de trata de personas; caso que, sin éxito, se llevó durante la administración pasada en la entonces Procuraduría capitalina (hoy Fiscalia) que encabezó Rodolfo Ríos Garza.