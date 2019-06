Inicia Dos Bocas; 'sin sobrecosto y en tres años, me canso ganso': AMLO

Al dar el banderazo a la construcción de la refinería de Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que estará terminada en tres años y no tendrá sobrecosto.

También reiteró que el sitio es el único donde se puede realizar esta obra, y que se eligió como justicia para el sureste del país.

“Dos Bocas es un lugar estratégico. Vamos a que se construya aquí la refinería. Ya ven, somos gente perseverante y nos gustan los desafíos; la vamos a construir en tres años y va a costar 150 mil millones de pesos. Me canso ganso”, aclaró.

López Obrador aseguró que ya se tiene garantizada una parte de la inversión: “Es muy importante decirles que ya contamos con los 50 mil para este año, ya tenemos ese presupuesto; y no van a faltar los 50 mil para 2020 y los últimos 50 mil para el 21, y en tres años vamos a estar inaugurando esta refinería”.

Criticó a los organismos reguladores por no dar los permisos para construir, y apuntó que, por eso, se decidió que la Secretaría de Energía no sólo fuera normativa, sino también se dedicara a la refinación.

“Rocío, que es la secretaria de Energía, que tiene funciones esa secretaría básicamente de carácter normativo, pues no la quiero ahora para eso, eso no es lo fundamental. Ya normatividad hay hasta de más, ya se crearon las reguladoras, la Comisión Reguladora de Energía, el Consejo de Pemex, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, hay otros consejos, Cenagas, hay otro, la Comisión de Hidrocarburos; o sea, toda una constelación de aparatos burocráticos para conseguir permisos. Y se esmeraban en no dar ningún permiso y atoraban todo. Pues ya no queremos esa normatividad, lo que necesitamos ahora es operar, es hacer las cosas”.

Hizo un llamado a los sindicatos para que “se porten” bien y no haya corrupción; afirmó que se hará la recomendación para que las empresas que ganen las adjudicaciones contraten mexicanos.

“Esta obra va a generar mucho trabajo para la gente, va a generar empleos que se necesitan en Tabasco, en el sureste. Aquí se van a ocupar nada más en la etapa de construcción más de 20 mil trabajadores, desde el inicio”.

Agregó: “Aprovecho para decir que se van a abrir bolsas de trabajo para que se apunten los trabajadores, los especialistas, para recomendarlos con las empresas que van a llevar a cabo las obras. Nada de intermediarios, nada de trafique, nada de influyentismo, nada de moche, nada de eso, de manera directa. Y le pido a los dirigentes sindicales que se porten bien. Ya se acabó la corrupción”.