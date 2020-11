Inhabilita Función Pública a Guillermo García Alcocer, extitular de la CRE

Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Regulador de Energía (CRE), fue inhabilitado para ejercer funciones por 10 años al haber presentado conflicto de interés al desempeñar el cargo, informó la Secretaría de la Función Pública en un comunicado.

“La sanción al expresidente de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”, se menciona en el documento.

La secretaría sostuvo que el exfuncionario violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.

A su vez, la dependencia sostuvo que respetó a lo largo de todo el procedimiento de investigación el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval refrendó que en la institución a su cargo se sigue construyendo la nueva ética pública para la integridad en el servicio público y el castigo y la prevención los conflictos de intereses son parte esencial esta tarea.

“Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”, se comenta en el comunicado.

“En el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación”, manifestó la Función Pública.

Agregó que en el Gobierno anterior se intentó desaparecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual era prioritario avanzar en su rescate por su carácter estratégico en el desarrollo sostenible y soberano de México.

“Trabajamos para moralizar la política y construir una nueva ética pública en la que no quepan el auspicio de los intereses privados ni las componendas entre servidores públicos y particulares, ya que la Cuarta Transformación no va a someter el desarrollo del país al rentismo ni al favorecimiento de unos cuantos”, expresó la secretaria.

Cuestionado por AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comentó en los primeros meses de su mandato que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

“Yo tendría que estar atento a lo que se presente y en su momento veré que se puede comentar, por el momento no podría adelantar qué se va a presentar (…). No tengo acciones en ninguna empresa, de hecho los pocos ahorros que tengo los tengo en el banco y eso está disponible para la Secretaría de la Función Pública”, detalló Alcocer, quien cuestionó la terna enviada por el Jefe del Ejecutivo para formar parte del pleno de la CRE.

“Lo que yo comenté de los comisionados no fue que no tuvieran mérito técnico, lo que yo percibía era que había una falta de perfiles con especialidad en electricidad; nosotros no somos sólo reguladores del sector de hidrocarburos, tenemos un componente bien fuerte de regulación y de acompañamiento al tema eléctrico y la única mención fue que no veía perfiles eléctricos”, aseguró.

