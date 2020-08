Ingeniero en sistemas, profesor y psicólogo a la vez: así es el papel de un padre en este regreso a clases

En el primer día de clases he sido ingeniero en sistemas, profesor y psicólogo. La adaptación a la nueva normalidad escolar requiere que como padres de familia tengamos ciertas habilidades que permitan ayudar al alumno a mantener la calma, pues el estrés que les genera colgar el éxito de su educación a las plataformas tecnológicas les genera cierta ansiedad.

Soy padre de una alumna y un alumno de secundaria. El día de hoy fue especial. A pesar de la atípica forma en que regresaron a clases, se percibía en el ambiente familiar cierta ilusión por lo desconocido.

Tal cual recomendaron en el colegio, intentamos sujetarnos a una rutina. A las 7 se despiertan, bañan, desayunan y a partir de las 9 se disponen a pasar las siguientes cuatro horas en la computadora, interactuando con los profesores, intentando conocer a los demás, que como ellos, hoy se ven obligados a romper paradigmas para acceder a algo de conocimiento.

“No es un día normal, pero sí estamos conscientes de que en algunas otras escuelas iniciaron muy pesado, con uniforme y una clase tras otra. A mí me gustó”, dijo Samantha, de 13 años de edad, que cursa segundo de secundaria.

Menos mal. En el contexto pandémico actual, tener a los hijos en una escuela privada es un logro más que nunca. Por suerte, en el colegio donde estudian mis hijos nos condonaron la inscripción, no pidieron uniformes ni útiles escolares, y aplicaron un descuento de 5 por ciento en la colegiatura.

La situación para las escuelas particulares es compleja. Muchos padres de familia, agobiados por recortes salariales derivados de la inactividad económica, no pudieron sostener más su nivel de vida y los enviaron a públicas, causando saturaciones, como en el caso de algunos municipios de Tamaulipas, donde en las aulas (que se mantendrán virtuales hasta que el semáforo regrese a verde), literalmente no cabe ni un alma más.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la matrícula habría caído alrededor de 30 por ciento en un número indeterminado de las más de 216 mil instituciones de educación privada en el país.

Los apoyos hoy más que nunca se agradecen. Ante un cambio tan importante como el que tenemos de frente los padres de familia, debemos centrarnos en nuestra capacidad para adaptarnos a una nueva circunstancia, y que nuestros hijos aprendan de ello.

Así, de las 11 a las 11:30 horas mis dos educandos tuvieron un receso. Platican asombrados de la apariencia de algunos compañeros, de la “buena onda” que emanan algunos profesores… en fin, descubriendo su normalidad. Siguen ilusionados, esperando a que algún día finalmente se conozcan cara a cara.

Las clases concluyeron a la una de la tarde, sin sobresaltos. La jornada fue corta pero productiva. Mañana traerá su propio afán.

“Considero que no estuvo pesado el día. Estuvo bien. Tuve entretenimiento en la bienvenida”, señaló Leonardo, de 12 años, después de iniciar primero de secundaria.

¿Yo? Al final del día escolar me siento cansado pero satisfecho. Aunque debo reconocer que me siento algo preocupado por lo que vendrá para el siguiente día: “papá, no puedo entrar a la plataforma… no se ve la cámara… no reconoce mi contraseña…”. Resiliencia, ante todo.