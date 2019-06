Esteban Moctezuma descarta retroceso por acuerdo educativo

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, envió un mensaje a quienes critican la nueva reforma educativa: “infórmense. No hay ningún retroceso”.

En entrevista con Adela Micha para 'En EF y por Adela' para El Financiero Bloomberg, el funcionario federal aseguró que se logró un acuerdo nacional para cambiar el modelo de educación que hay en México, en el que ahora los niños, niñas y adolescentes están al centro del sistema. Además, sostuvo que las evaluaciones para maestros continúan.

Moctezuma detalló que la evaluación diagnóstica sustituye a la “punitiva” que, en lugar de capacitar a los docentes, los amenazaba para imponer temor sobre la permanencia en su trabajo entre el magisterio.

El secretario defendió que las críticas a la nueva política educativa son parte de los grupos extremistas, el Partido Acción Nacional (PAN) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes no firmaron el acuerdo por, entre otras cosas, querer defender una reforma que habían avalado en el sexenio pasado.

“Con el tiempo, que ya no haya sentimientos de apego a lo que había, porque si yo defendí la reforma educativa y me la quitan, a lo mejor ahora la quiero defender. Si yo fui un diputado y voté, a lo mejor la quiero defender. Dejemos que pase el tiempo y cualquier análisis va a decir que la evaluación de desempeño no sirvió de nada. Entonces, no hay ningún retroceso en quitarla y poner una evaluación diagnóstica”, dijo.

Sobre la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Moctezuma detalló que si bien este organismo hizo las mejores investigaciones de educación en el país, “no supo cómo vincularse con la escuela”.

Sostuvo que quienes estaban al frente era “un grupo de expertos” que no tenían a los menores, y la “única medición que hagas en materia educativa es si los niños están aprendiendo o no”.

Cuestionado sobre el nuevo plan de estudios del sistema educativo, el titular de la SEP afirmó que este se prepara por un grupo de expertos pedagogos, “colegas muy importantes” y académicos y estará listo para el ciclo escolar 2021-2022.

Pero lo que sí se implementará de inmediato, puntualizó, es la visión de un país no homogéneo, sino heterogéneo, diverso, pluriétnico, pluricultural, incluyente y que se tendrán enseñanzas regionales y locales, no solo nacionales.

CNTE creció en el último sexenio

El funcionario afirmó que uno de los extremos en contra del acuerdo por la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se fortaleció en el último sexenio porque el Gobierno federal le tenía miedo.

“La CNTE ha crecido a 22 estados en cuanto a representatividad, una fuerza sindical presente que creció de manera enorme durante los últimos seis años. En cuanto a cantidad, fuerza, influencia, tamaño, presencia en los estados; y el Gobierno federal temía a la CNTE y la hizo crecer de una manera realmente notable”, señaló.

Recordó que aunque antes se hablaba de que el Estado había administrado las plazas con la evaluación para el ingreso; en Michoacán se encontró un sector del magisterio que para apaciguarse recibía plazas fuera del padrón de maestros federales, por lo que de 2014 a 2018 tenía a tres mil 500 maestros dando clases y contratados por honorarios.

“Eso ocurría porque la reforma estaba tan mal hecha que se les desbordó el país y la única forma que tuvieron para meter en orden, según ellos a Michoacán, fue no meter la reforma educativa en Michoacán y regalarles todas esas plazas”, añadió.

Por lo anterior, con el nuevo acuerdo se buscará federalizar la nómina magisterial, para que ningún maestro quede sin salario por la falta de recursos en las entidades y evitar más acuerdos de plazas fuera del padrón magisterial.