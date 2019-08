Informe de Gobierno no se transmitirá por cadena nacional: AMLO

El informe de Gobierno se llevará a cabo el 1 de septiembre y será transmitido, pero no en cadena nacional, informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Va a ser (el informe) el día primero, en la mañana informamos aquí, en el patio central del Palacio. Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen. Ya no van a haber cadenas nacionales para que informe el presidente", indicó.

Explicó que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien entregue el informe a la Cámara de Diputados, como lo establece la ley.

El informe de Gobierno es un documento presentado por el Ejecutivo a los legisladores, quienes realizan un análisis político, jurídico, económico y social sobre lo presentado anualmente por el presidente.

La Constitución establece que este documento se presenta en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del Congreso. En dicho informe se manifiesta "el estado general que guarda la administración pública del país", explica el Sistema de Información Legislativa.

El 1 de julio, a un año de haber ganado las elecciones presidenciales, López Obrador dio un informe en el Zócalo capitalino, el cual se transmitió en cadena nacional, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

El evento inició con la 'Verbena popular', un festival en el que se presentaron distintos artistas, y el informe de actividades del presidente.