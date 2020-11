INE multa al PRI con 84.3 mdp por tratar de vender el padrón

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PRI con una multa de 84 millones 388 mil pesos por intentar comercializar el padrón electoral en Mercado Libre.

La investigación acreditó que la base de datos del Padrón Electoral que se entregó al PRI el 12 de febrero de 2015 fue puesta a la venta por Mario Silva Rodríguez, quien recibió una multa por 40 mil pesos.

De acuerdo con el INE, el tricolor actuó de manera negligente, al no salvaguardar la confidencialidad de los datos personales.

El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama, lamentó los hechos, ya que la confiabilidad del padrón es lo que garantiza la credibilidad de las elecciones.

“Esta autoridad ha sido y seguirá siendo muy celosa en el resguardo de los datos del padrón electoral. Creo que partidos e INE, si en algo vamos de la mano, es en la importancia de cuidar el padrón”, dijo.

El INE también sancionó al banco BBVA Bancomer con una multa por 377 mil 400 pesos por la reiterada negativa de entregar información al INE para poder conocer sobre los movimientos opacos de Logística Estratégica Asismex en 2012.

Murayama sostuvo que la dilación por parte de la institución financiera generó un retraso de tres años en la investigación, aunque reconoció que tras el incidente la colaboración con el banco ha mejorado significativamente.

“Una investigación no se puede llevar a cabo, no se puede solventar si no actuamos de manera interactuada (sic) con las instituciones, unos tienen una información otros otra y eso arma el rompecabezas que permite determinar, generalmente, los procederes ilícitos”, añadió la consejera Claudia Zavala.

El consejo general sancionó con 120 mil 900 pesos a Mahelet Enríquez Sánchez, excandidata independiente a la presidencia municipal de Jonacatepec, Morelos, por la reproducción fotostática de dos cuadernillos del listado nominal de los comicios de 2018.

Ante ello, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, solicitó a la Secretaría Ejecutiva hacer público a las cadenas de papelerías, que la reproducción del Listado Nominal supone la comisión de un ilícito.

