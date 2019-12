INE mantendrá multas a Morena aunque renuncie a 75% de recursos; 'esas se cuecen aparte', dice Córdova

Luego de que Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, anunciara la renuncia formal al 75 por ciento de las prerrogativas que recibirá Morena en 2020, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, indicó que las multas al partido se mantendrán pues esas "se cuecen aparte".

Al finalizar la sesión extraordinaria del Consejo General que se llevó a cabo este miércoles en la sede del INE, Córdova recordó que, de acuerdo con las normas, mes con mes se retienen a los partidos los montos de las sanciones, lo que sumado al 75 por ciento que el partido desea que se le retiren podría aumentar la cantidad.

"El INE acata lo que dice el partido, lo demás sí lo garantizamos, las multas se pagan porque se pagan, eso no le preguntamos a los partidos", dijo Córdova al explicar que el Instituto retiene el monto de las sanciones a fin de que se destine al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lorenzo Córdova también recordó que la bolsa para los partidos políticos para 2020 será de más de 5 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de mil 700 millones corresponderían a Morena.

"Nosotros les vamos a reducir el 75 por ciento de lo que le corresponde como depósito cada mes. Si luego nos llega otro oficio y nos dicen, no es 50, 75 o ya no quiero que me quites nada, eso Morena lo puede hacer en cualquier momento", aclaró el consejero presidente del INE.

Por otro lado, Córdoba reconoció que el tema de las modificaciones que se tendrían a los proyectos del INE por el recorte a su presupuesto y que se tocaría durante la sesión extraordinaria de este miércoles se pospuso porque fue hasta este día cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación.