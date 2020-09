INE llegará desgastado a las elecciones de 2021 por votaciones de dirigencia de Morena: MCCI

El Instituto Nacional Electoral (INE) llegará desgastado a las elecciones de 2021, tras organizar la votación para elegir al próximo dirigente de Morena, estimó la presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (IMCO), María Amparo Casar.

"Los riesgos están en la creciente polarización y el desgaste con el que va a llegar el Instituto Nacional Electoral a las elecciones del 2021, un desgaste que se va a acrecentar a raíz de que tuvieron que organizar la elección interna de la dirigencia de Morena, de ahí va a salir muy desgastado el INE porque está peleado el partido, está roto por dentro y los resultados no van a resultar confiables, salvo que Andrés Manuel López Obrador dé un 'manotazo' para los morenistas", indicó la también catedrática e investigadora en entrevista para La Silla Roja.

Agregó que también los gobernadores estarán vigilando de cerca los resultados de las elecciones.

"Sí tenemos gobernadores enfrentados que van a estar todo el tiempo vigilando, y también hay que vigilarlos a ellos, recuerden que los gobernadores también han desviado recursos para las elecciones", detalló en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

Indicó que adicional a esto, el presidente de México ha afectado la imagen del presidente del INE con sus comentarios en las conferencias mañaneras.

"Yo me pregunto '¿si yo soy el presidente del INE y (el presidente) me ha mencionado más de dos docenas de ocasiones en la mañanera, si eso no va a dañar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo su trabajo de la manera que lo tiene que hacer?', porque uno de las principales atributos que tiene que tener un instituto autónomo pues es que tenga legitimidad, si el presidente te deslegitima pues no estamos hablando de cualquier cosa", añadió.