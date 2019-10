INE, el 'villano favorito' de López Obrador

Con calificativos como “alcahuetes”, “floreros”, “privilegiados”, “cínicos”, “falsos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un discurso, al menos en los últimos dos años, contra el actual Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El último encontronazo fue la semana pasada, cuando López Obrador los acusó de “convertirse en paladines de la democracia”.

Se refería a un oficio de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que lo citó a comparecer a él y a otros miembros de su gabinete, tras una queja del PRD, por la supuesta realización de actos de promoción con los llamados “Servidores de la Nación”, quienes censan los programas sociales del gobierno.

“Lo único que les voy a decir es 'vámonos respetando', no somos iguales, que no me confundan”, señaló el presidente.

Desde 2017, en Centla, Tabasco, como precandidato presidencial, aseguró que en el INE se hizo “de la vista gorda con la mafia del poder para hacer fraudes electorales”.