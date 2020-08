INE debe decidir sobre realización de comicios, es autónomo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el que debe decidir sobre si se realizarán los próximos comicios estatales.

Al ser cuestionado sobre si consideraba que las elecciones deben llevarse a cabo o no debido a la pandemia de COVID-19, el mandatario federal señaló que su opinión es que el asunto debe resolverlo el INE.

"Ellos tienen que decidir. No el Gobierno federal, no el Ejecutivo, no Gobernación; es el INE el que tiene que decidir (sobre la realización de los comicios)", apuntó.

Sobre un supuesto decreto que daría el presidente para aplazar el evento, López Obrador reiteró que no le corresponde la decisión al Gobierno.

"Antes el proceso electoral se manejaba desde Gobernación, ahora no. Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos (...) Gobernación no tiene por qué participar en esto, no le corresponde", abundó.

Respecto a si la Secretaría de Salud podría emitir dicho decreto para aplazar, López Obrador señaló que la dependencia ya ha definido antes los protocolos a seguir y que deben cumplirse durante la pandemia, y que es a partir de estos que el INE tiene que definir si se celebran o no las próximas elecciones y cuándo.