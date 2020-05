Inconstitucional, imposición a medios que no hagan 'uso correcto del lenguaje': SCJN

El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que sancionaba a los concesionarios de la radio y la televisión que no hicieran “uso correcto del lenguaje”.

Los ministros consideraron que esta disposición es inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad de expresión.

“Esto (lo que refiere el precepto invalidado) no tiene una finalidad constitucionalmente válida y mucho menos imperiosa”, dijo que ministro presidente Arturo Zaldívar quien advirtió que esa obligación resulta un claro acto censura, propia de los regímenes totalitarios, así como un acto arbitrario e inconstitucional.

“So pretexto de uso correcto del lenguaje se puede impedir cualquier mensaje”, dijo Zaldívar en su intervención y consideró que la frase “uso correcto lenguaje” es tan ambigua que puede utilizarse de cualquier manera.

Cuestionó sobre quién va determinar qué es el uso correcto del lenguaje y sobre qué parámetros se hará, pues la frase usada en la citada Ley es indefinida y abstracta.

“Esa idea del idioma castellano que todos hablamos suena muy romántica, pero no es real. El castellano que hablaba el Quijote no es el castellano que nosotros hablamos. El español que hablan en España no es el mismo que se habla en Colombia o en México”, aseguró.

En contraste, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó con la minoría, dijo que el cuestionado precepto busca corregir la situación de un lenguaje vituperado y maltratado. Advirtió que éste no viola la Constitución y por el contrario puede servir para generar unidad nacional y construir Patria.

Considero que si la norma requiriera el ajuste necesario “para eso están los tribunales, para desechar del orden jurídico aquello que afecta de manera absoluta y contundente de la convivencia social”.

Esta argumentación derivó en una segunda intervención del ministro Zaldívar quien, en un argumento más contundente, aseguró que limitar el uso del lenguaje es contrario a la democracia y propio de los sistemas totalitarios.

”A mí sí me llamó mucho la atención esta cuestión de la apelación a la unidad nacional y hacer Patria, a partir del uso correcto del lenguaje. Yo creo que no solamente esto no se sostiene, sino que es contrario a la democracia. La uniformidad sólo se da en regímenes totalitarios. La unidad nacional y la Patria se construyen a través de la pluralidad, la diversidad, la libertad de expresión, de la cultura.

“También se dijo que ‘la Ley puede ser inconstitucional, pero pues ya vendrán los jueces después a que corrijan’; no, perdónenme ustedes, una cosa es la presunción de validez de la norma y otra cosa es que cuando una norma vulnera, está el núcleo esencial de la libertad expresión, nosotros lo dejemos a los jueces. Si esto fuera, pues de una vez jubilamos a todo el Tribunal Constitucional y que ya los jueces resuelvan sobre las leyes lo que se vaya presentando”, señaló.

El ministro Javier Laynez aseguró que el argumento de la minoría, que pugnaba por la constitucionalidad de la norma, se sostendría solo si se estuviera hablando de otro tipo de ley que implica directamente el tema de la educación básica con relación al uso del lenguaje.

En tanto, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, ministro ponente, defendió su proyecto por la invalidez de la norma, y dijo que es difícil hablar de la corrección del lenguaje, sin pensar en una autoridad que va a vigilar el cumplimiento de la norma.

“Hasta donde yo tengo entendido, ninguno de los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones son miembros de la Real Academia Española o son peritos en el correcto uso del lenguaje. Me parece muy difícil (pensar) en una policía de lenguaje”, agregó, y dijo que México es una nación pluricultural.

“Tenemos a muchos mexicanos que no tienen el castellano como lengua materna y eso es de celebrarse, es algo que no tenemos que invisibilizar. La discriminación más dañina es la estructural y la discriminación estructural empieza por el lenguaje. Por eso me parece delicado que una norma exija que una autoridad, a un mercado regulado le imponga directrices del uso correcto del lenguaje”, argumentó.

Al final, al resolver la contradicción de Tesis 247/2017 entre las Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte, seis de los ministros votaron por la invalidez del precepto.

Al tratarse de una contradicción de tesis la resolución se convierte en jurisprudencia y de aplicación general para todos los tribunales del país.

Cabe recordar que esta contradicción de tesis ya había sido discutida en sesión del 29 octubre de 2018, con un proyecto diferente que proponía la validez de la norma y el cual se votó en contra.

Esta vez, ya con la participación de tres ministros que no participaron en aquella sesión (Juan Luis González, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos), hubo mayoría de ocho votos en el sentido de que sí hay contradicción entre los criterios de la Primera y Segunda Sala y seis por la invalidez de la norma.