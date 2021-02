Inclusive casos como el del exgobernador Marín merecen juicio imparcial: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló este jueves que todos los casos, incluso el del exgobernador de Puebla, Mario Marín, merecen un juicio imparcial.

Al ser cuestionada sobre su opinión respecto a la detención del exmandatario estatal, la funcionaria destacó que las fiscalías deben hacer las cosas bien desde las investigaciones hasta la judicialización de los casos.

"Inclusive en el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan, y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país", apuntó.

Sánchez Cordero consideró que, tras la detención del miércoles del exgobernador, "molestó un poco" el tema de la presunción de inocencia en este caso, pero este es un principio constitucional y cualquier persona que esté sujeta a proceso penal, justa o injustamente, merece un debito proceso, garantía de audiencia y presunción de inocencia.

"Tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales. Porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y la impartición de justicia en este país que tanto lo requiere. Esa sería mi respuesta, no respecto del exgobernador, respecto a cualquier persona que esté investigada y cuyo proceso tenga estas garantías", añadió.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el miércoles a Mario Marín, exgobernador de Puebla, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. 'El góber precioso' fue trasladado a Cancún para cumplir con una orden de aprehensión.

Alrededor de la medianoche, Marín ingresó a la cárcel municipal de Cancún, donde enfrentaría su primera audiencia por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, aunado a que también se le acusa de pederastía.

Con información de Renan Quintal.

